[2025국감]조현 외교 "대미투자 협상, 美측 '새 대안' 검토 단계"

조현 외교부 장관은 미국과의 3500억달러 규모 투자 협상과 관련해 미측이 새로운 대안을 제시한 상태라고 13일 밝혔다.

조현 외교부 장관이 13일 서울 여의도 국회에서 열린 외교통일위원회 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 2025.10.13 연합뉴스

조 장관은 이날 국회 외교통일위원회 국정감사에서 관련 질문에 "(3500억 달러를) 전부 직접 투자로 할 경우 당장 우리의 외환 문제도 발생하고 경제에 심각한 영향이 있을 수 있다"며 "미국 측에 문제점을 다 설명했고, 미국 측에서 지금 새로운 대안을 들고나와 검토하고 있는 단계"라고 말했다. 다만 구체 내용에 대해서는 말을 아꼈다.

조 장관은 "당초 미국이 3500억 달러를 이야기할 때는 직접투자뿐 아니라 대출, 대출 보증까지 포함된 패키지였는데 그 후 이것이 전액 직접투자로 바뀌었다"면서 "우리는 3500억 달러 직접투자는 할 수 없다는 입장을 고수하고 있다"고 부연했다.

그러면서 "APEC(아시아태평양경제협력체) 계기에 한미 정상회담이 열리는데 그때까지 계속해서 이 문제를 잘 풀어나갈 수 있도록 최선을 다해 협상해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr



