마지막 통화서 "살려주세요"…캄보디아 간 광주 20대 두달째 연락 두절

태국으로 출국…최종 위치는 '캄보디아 프놈펜'

경찰 "현지 경찰에 협조 요청"

캄보디아로 떠난 20대 남성이 2개월째 연락두절 되면서 경찰이 수사에 나섰다. 남성은 지난 8월 가족들과 마지막 통화에서 "살려주세요"라고 말했던 것으로 전해졌다.

13일 광주경찰서에 따르면 광주 광산구에 거주하는 20대 남성 A씨가 캄보디아로 떠난 후 연락이 두절됐다.

A씨는 6월 26일 가족들에게 돈을 벌어오겠다고 말한 후 태국으로 출국했다. 이후 8월 10일 가족들과 통화에서 작은 목소리로 "살려주세요"라고 말했고, 경찰에 실종 신고를 한 결과 A씨는 캄보디아 프놈펜에서 최종 위치가 확인됐다.

경찰은 외교부를 통해 현지 대사관에 '재외국민 소재확인'을 요청했으나 현재까지 행적이 확인되지 않고 있다. A씨가 전화금융사기 등 범죄 조직에 의해 억류됐을 가능성이 있다고 판단한 경찰은 수사를 진행하고 있는 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 "A씨가 어떤 경로로 캄보디아로 간 것인지는 확인하지 못했지만, 휴대전화 접속 기록 등을 통해 실종 직전 캄보디아에 있다는 것은 확인했다"라면서 "현지 경찰에 협조를 요청해 소재를 파악하겠다"고 말했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



