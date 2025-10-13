"국민의 생명 지킵니다" … 마산소방서, 연중무휴 '119구급상황관리센터' 운영

경남 창원특례시 마산소방서는 119구급상황관리센터 운영과 이용 방법을 안내하고 나섰다.

13일 소방서에 따르면 구급상황관리센터는 응급의료 현장에서 의료적 판단과 신속한 정보 제공을 통해 국민의 생명과 건강을 지키는 핵심 기관이다. 119신고 시 연결되는 119종합상황실에 소속되어 있으며, 의료지도의사와 소방공무원 등 전문 인력으로 구성되어 있다고 밝혔다.

구급상황관리팀은 24시간 연중무휴 운영되며, 구급대원에게는 응급처치 방법과 이송병원 안내 등 실시간 의료지도를 제공한다. 또한 시민들에게는 약국, 병원, 응급의료기관 등 필요한 의료 정보를 신속하게 안내하고 있다.

이용 방법은 119신고 시 상담원이 내용을 파악해 연결되며, 상담원은 신고자의 상황을 확인한 뒤 적절한 응급 처치 방법을 안내한다.

장창문 마산소방서장은 "구급상황관리센터는 시민의 생명을 지키는 역할을 하고 있다"며 "응급상황 발생 시 언제든 119를 통해 도움을 받을 수 있으니 시민 여러분의 적극적인 이용을 당부드린다"고 전했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>