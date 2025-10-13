인구 줄어도 사람은 몰린다…보령시 생활인구 146만 명 '충남 2위'

대천해수욕장·봄철 관광 특수에 체류인구 급증…방문객 1인당 소비 12만 원 돌파

충남 보령시가 올해 1분기 생활인구 통계에서 충남 인구감소지역 중 2위를 차지하며 '인구는 줄어도 사람이 모이는 도시'로 부상했다.

또 등록인구의 5배에 달하는 생활인구가 지역경제를 움직이며, 대천해수욕장을 중심으로 소비·관광이 모두 활기를 띠고 있다.

13일 보령시와 행정안전부, 국가데이터처 등에 따르면 '2025년 1분기 인구감소지역 생활인구' 분석 자료에는 보령시의 1분기 생활인구는 총 146만 6000명으로 집계됐다.

이 가운데 등록인구는 29만 2000명, 체류인구는 117만 4000명으로, 등록인구의 약 5배 수준이다. 전국 인구감소지역 중 8위, 충남에서는 2위를 기록했다.

월별로 보면 1월 51만 7914명, 2월 41만 9014명, 3월 52만 9184명이 보령을 찾았다. 특히 3월에는 봄철 관광 시즌이 시작되며 방문객이 급증했다.

보령의 대표 관광지인 대천해수욕장은 1분기 내내 충남 주요 방문지 중 2위를 유지했다. 체류인구는 2월 32만 2000명(전국 10위), 3월 43만 2000명(전국 6위)으로 전국 상위권을 차지했다.

또 방문객 1인당 평균 신용카드 사용액은 12만 3700원으로 생활인구 증가로 인한 지역경제 활성화에도 기여한 것으로 나타났다.

체류인구의 카드 사용 비중은 1월 29.1%, 2월 26.6%, 3월 30%로 분석됐다. 외부 방문객 소비가 지역 상권 매출에 실질적인 효과를 주고 있는 셈이다.

외국인의 체류 기간은 내국인보다 길었고, 장기 체류형 인구(한 달 21일 이상 체류)는 교육·보건의료·숙박 분야에서 높은 소비를 보였다.

시는 이를 바탕으로 '장기체류형 관광정책'을 강화할 계획이다.

시는 생활인구 유입 확대를 위한 '생활인구 확대 지원 조례'를 제정하고, 연간 1000만 명 방문도시 달성을 목표로 중장기 계획을 추진 중이다.

김동일 시장은 "생활인구 증가는 단순한 통계가 아니라 지역경제 활력의 지표"라며 "SBS 미디어파크, 힐링테마파크 등 새로운 관광 인프라를 대천해수욕장과 연계해 사계절 머무는 도시 보령으로 만들어가겠다"고 밝혔다.

한편 보령시는 지난해 연간 생활인구 752만 명을 기록해 전국 인구감소지역 중 4위를 차지한 바 있다.





충청취재본부 이병렬 기자



