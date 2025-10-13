본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

노인 의료비, 사망 전 6~12개월에 집중…"건강보험 재정 위협"

조인경기자

입력2025.10.13 09:17

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

소병훈 의원, 완화의료·지역돌봄 전환 없이는 지속가능성 한계

고령자의 의료비 지출이 급격히 늘어나고, 특히 사망 직전 6~12개월에 의료비가 집중되는 구조가 심각해지면서 건강보험과 의료급여 재정의 지속가능성에 큰 부담이 되고 있다는 지적이 나왔다.


노인 의료비, 사망 전 6~12개월에 집중…"건강보험 재정 위협"
AD
원본보기 아이콘

13일 국회 보건복지위원회 소속 소병훈 더불어민주당 의원(경기 광주갑)이 국민건강보험공단으로부터 제출받은 자료에 따르면, 우리나라 의료급여 지출은 2022년 10조3000억원에서 2024년 11조7000억원으로 약 13.3% 증가했다. 같은 기간 건강보험 지출도 79조7000억원에서 87조6000억원으로 10.0% 늘었다.

특히 65세 이상 고령자의 지출 증가세가 두드러졌다. 의료급여는 2022년 5조2000억원에서 2024년 6조2000억원으로 19.8%나 급증했고, 건강보험 역시 같은 기간 34조2000억원에서 39조원으로 14.0% 증가했다.


더 큰 문제는 '사망 전 집중 현상'이다. 사망 직전 6개월간 의료급여 지출은 2022년 7005억원에서 2024년 8056억원으로 15.0%, 건강보험 지출도 같은 기간 4조1429억원에서 4조4298억원으로 6.9% 증가했다. 사망 전 12개월간의 의료급여 지출은 1조11억원에서 1조1089억원으로 10.8%, 건강보험 지출은 5조6730억원에서 5조8772억원으로 3.6% 늘었다. 반면 사망 전 24개월 지출은 오히려 줄어들어 말기 의료비가 특정 시점에 과도하게 집중되고 있는 것으로 확인됐다.


노인 의료비, 사망 전 6~12개월에 집중…"건강보험 재정 위협" 원본보기 아이콘

소병훈 의원은 "의료급여 수급자는 지역 기반의 완화의료·호스피스 접근성이 낮아 병원 입원에 의존할 수밖에 없는 구조"라며 "이는 불필요한 의료비 증가와 삶의 질 저하로 이어지지만 현재 수가가 입원 중심으로 설계돼 있어 완화의료·커뮤니티 케어로 전환할 유인이 없다"고 지적했다.

소 의원은 그러면서 "고령자 의료비 문제는 숫자의 문제가 아니라 우리 사회가 어떻게 삶의 마지막을 존엄하게 보장할 것인가의 문제"라며 "호스피스·완화의료와 지역사회 돌봄 확대를 통해 말기 의료비 집중 구조를 완화해야 한다"고 강조했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"은행에 돈 넣으면 손실"…생존 위해 '비트코인·금·은' 모으라는 부자 아빠 "은행에 돈 넣으면 손실"…생존 위해 '비트코인·... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"군의관 안 갈래요" 8월까지 의대생2838명 현역 입대…역대 최다

궁궐 방문객 4년 새 6.5배 늘었지만…관리 인력은 '제자리'

ATM서 환전하고 QR 찍어 물건 사고…北서도 스마트폰은 다 되네

'한끼 1만원 시대' 점심 굶는 직장인 속출… 5000원 뷔페 선보인 日 기업

"포경수술, 자폐 발병률 높다"…'타이레놀' 또 저격한 美장관

'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래

천정부지 집값에…추가 대출 규제 이번주 나온다

새로운 이슈 보기