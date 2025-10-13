본문 바로가기
[날씨]전국 흐리고 '비'…낮 최고기온 15∼27도

임춘한기자

입력2025.10.13 07:32

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미세먼지 농도 '좋음'

월요일인 13일 전국이 대체로 흐리고 비가 내리겠다.


서울 중구 명동거리에서 시민 및 외국인관광객들이 우산을 쓴 채 걸어가고 있다. 연합뉴스

서울 중구 명동거리에서 시민 및 외국인관광객들이 우산을 쓴 채 걸어가고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 이틀간 예상 강수량은 강원 영동 50∼100㎜(많은 곳 120㎜ 이상), 경기 남부, 강원 영서, 충청권, 전북 20∼70㎜, 경상권 20∼60㎜(많은 곳 경북 북부 동해안·북동 산지 80㎜ 이상), 서해5도 5∼20㎜다. 서해 남부 해상에는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠으니 해상 안전사고에 유의해야 한다.

낮 최고기온은 15∼27도로 예보됐다. 현재 기온은 오전 5시 기준 서울 16.8도, 인천 17.1도, 수원 17.0도, 춘천 15.5도, 강릉 15.6도, 청주 19.0도, 대전 19.1도, 전주 19.5도, 광주 20.5도, 제주 24.4도, 대구 18.3도, 부산 20.5도, 울산 18.4도, 창원 19.7도 등이다.


미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음' 수준을 보일 것으로 예상된다.


바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼3.5m, 서해·남해 0.5∼2.0m다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
