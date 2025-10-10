비트맥스, 비트코인 평가자산 1000억 돌파 임박

국내 상장사 가운데 가장 많은 비트코인을 보유한 비트맥스 비트맥스 377030 | 코스닥 증권정보 현재가 4,030 전일대비 245 등락률 +6.47% 거래량 279,491 전일가 3,785 2025.10.10 09:06 기준 관련기사 [비트코인 지금]비트맥스, 비트코인 51개 추가 매입…총 551개 보유 '국내 1위'비트맥스, 국내 상장사 최초 비트코인 500개 돌파…글로벌 톱 49위 등극[특징주]비트맥스, 비트코인 사상 첫 12만달러 돌파에 강세 전 종목 시세 보기 close (대표 홍상혁)가 최근 비트코인 강세장을 발판으로 평가자산 1000억원 돌파를 눈앞에 두고 있다.

10일 가상자산 업계에 따르면 전날(9일) 오전 11시 기준 비트코인 시세는 약 1억7750만원으로, 비트맥스가 보유한 551.23개의 비트코인을 환산한 평가액은 약 978억원으로 집계됐다. 평균 매입단가인 1억4686만원을 기준으로 하면 평가이익은 약 169억원에 달한다.

회사 관계자는 "올해 들어 3분기 동안에만 비트코인 250여개를 추가 매입해 보유량을 두 배 이상 늘렸다"며 "비트맥스의 트레저리 전략은 단기 시세가 아닌 장기적 기업가치 기반 자산으로서 비트코인을 관리하는 방향"이라고 설명했다.

이어 "비트코인은 회사의 장기 자산 포트폴리오로 자리 잡았으며 글로벌 디지털 자산 시장 변화에 맞춰 국내 1위 비트코인 보유 기업으로서 선도적 역할을 이어가겠다"고 덧붙였다.

비트맥스는 올해 초부터 '비트코인 트레저리 전략(Treasury Strategy)'을 본격화하며 위메이드(223개), 네오위즈홀딩스(123개) 등을 제치고 국내 상장사 중 비트코인 보유 1위 자리에 올랐다. 회사는 앞으로도 자본 조달 및 내부 유보를 통해 비트코인 매입을 지속할 계획이다.

아울러 회사는 원화 스테이블코인, 토큰증권(STO), 실물자산 토큰화(RWA) 등 암호자산 및 토큰 기반 신사업과의 연계도 적극 모색하고 있다.

한편 글로벌 시장에서는 비트코인의 상승세가 지속되고 있다. 미국 증시에 상장된 암호화폐 ETF(상장지수펀드)에는 최근 한 주간 약 59억5000만달러(약 8조원)가 순유입돼 사상 최대치를 기록했다. 기관투자자의 시장 참여가 빠르게 확대되고 있는 것이다.

시장에서는 비트코인 가격이 10월 초 12만달러를 돌파한 뒤 연말까지 16~20만달러 구간으로 상승할 수 있다는 전망도 나온다.

국내 가상자산 전문가들은 "ETF 자금 유입과 미 연준(Fed)의 금리 동결 시그널이 맞물리면 비트코인은 '업토버(Uptober·10월 상승장)' 랠리를 이어갈 가능성이 높다"고 내다봤다.

업계 한 관계자는 "비트맥스의 행보는 기업이 비트코인을 재무전략 자산으로 편입한 국내 첫 상징적 사례"라며 "향후 스테이블코인과 STO 제도 정착 시, 비트맥스의 트레저리 포지션은 단순 투자 자산을 넘어 디지털 금융의 핵심 허브로 자리 잡을 것"이라고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



