국힘, APEC 정상회의 현장 점검…"국익 지켜낼 절호의 기회"

장동혁 국민의힘 대표는 이달 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의와 관련, "대미 관세 협상이나 북핵 위기 같은 격랑의 국제 정세 속에서 국익을 지켜낼 절호의 기회가 될 것"이라고 말했다.

장 대표는 4일 경북문화관광공사 육부촌에서 열린 APEC 정상회의 현장점검 간담회에서 "이번 정상회의는 단순한 국제회의가 아니다"며 이같이 밝혔다.

그는 "이번 정상회의는 대한민국의 국격을 한 단계 더 격상시키고 대한민국의 새로운 성장 동력을 마련할 수 있는 중요한 계기가 될 것"이며 "국민의힘은 오직 국익과 국민만을 바라보며 APEC 정상회의의 성공을 위해 모든 역량을 총동원할 것"이라고 덧붙였다.

국회 외교통일위원회 위원장인 김석기 국민의힘 의원은 "도널드 트럼프 미국 대통령과 중국 시진핑 국가주석이 여기서 미·중 정상회담을 반드시 하는 것으로 파악하고 있다"며 "대한민국의 모든 것을 이 기회에 다 보여주겠다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



