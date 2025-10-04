이스라엘 "'트럼프 평화구상' 첫 단계 즉각 이행…전쟁 끝낼 것"

이스라엘이 도널드 트럼프 미국 대통령의 가자지구 평화구상 실현을 통해 종전하겠다는 입장을 밝혔다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리실은 4일(현지시간) 성명을 통해 "이스라엘은 모든 인질을 즉각 석방하기 위한 트럼프 대통령의 계획 첫 단계를 즉시 이행할 준비를 하고 있다"고 밝혔다. 이어 "이스라엘은 트럼프 대통령과 완전한 협력을 통해 전쟁을 끝낼 것"이라며 "이는 트럼프 대통령의 구상과 일치하는 이스라엘의 원칙에 따른 것"이라고 덧붙였다.

다만 네타냐후 총리실은 팔레스타인 무장정파 하마스의 추가 협상 요구 등에 대한 입장을 밝히지 않았다.

앞서 하마스는 "트럼프 대통령의 제안에 따라 생존자와 유해를 포함한 모든 인질을 석방할 것"이라며 "세부 사항 논의를 위해 즉각 중재자를 통한 협상에 들어갈 준비가 돼 있다"고 밝혔다.

트럼프 대통령은 하마스가 성명을 발표한 지 2시간 만에 트루스소셜을 통해 "하마스가 방금 발표한 성명에 따라, 나는 그들이 지속적인 평화에 대한 준비가 돼 있다고 믿는다"며 "이스라엘은 즉시 가자지구 폭격을 중단해야 한다"고 밝혔다. 그러면서 "우리는 이미 세부 사항을 논의 중"이라며 "이는 가자지구뿐 아니라 중동에서 오랫동안 원했던 평화에 관한 것"이라고 말해 종전 가능성을 시사했다.





