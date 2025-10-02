더불어민주당 세종시당, 창당 70주년 기념 평당원 대상 '2급 포상'

당원 55명 당원 선정, '헌신과 공로에 깊은 감사'

창당 70주년을 맞은 더불어민주당 세종시당이 이날을 기념해 당원들을 대상으로 2급 포상을 수여했다.

더불어민주당 세종시당(위원장 강준현)은 1일 시당 대회의실에서 창당 70주년을 맞아 당과 지역사회를 위해 묵묵히 헌신해 온 당원들의 노고를 기리기 위해 '시당위원장 2급 포상'을 수여했다고 2일 밝혔다.

이 포상은 세종시당의 성장과 발전을 위해 보이지 않는 곳에서 봉사하며 당의 발전을 위해 헌신해 온 평당원들이 주요 대상자로 선정됐다. 포상 인원은 시당 추천 10명, 갑 지역위원장 추천 15명, 을 지역위원장 추천 15명, 각급 위원장 추천 15명, 총 55명이다.

강준현 위원장은 "당의 뿌리와 힘은 바로 당원 동지들의 헌신에서 비롯된다"며 "특히 보이지 않는 자리에서 묵묵히 봉사하며 당을 지켜온 평당원 여러분의 노고에 깊은 감사를 드린다"고 말했다. 이어 "창당 70주년을 맞아 함께 걸어온 길을 기억하며, 앞으로도 시민과 지역을 위한 정치를 실천해 나가겠다"고 부연했다.

포상을 계기로 시당은 더 큰 단결과 도약을 다짐하며, 시민과 함께하는 정당, 민생을 최우선으로 하는 정치를 실천해 나간다는 계획이다.





