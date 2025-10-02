본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

더불어민주당 세종시당, 창당 70주년 기념 평당원 대상 '2급 포상'

충청취재본부 김기완기자

입력2025.10.02 17:59

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

당원 55명 당원 선정, '헌신과 공로에 깊은 감사'

더불어민주당 세종특별자치시당 로고

더불어민주당 세종특별자치시당 로고

AD
원본보기 아이콘

창당 70주년을 맞은 더불어민주당 세종시당이 이날을 기념해 당원들을 대상으로 2급 포상을 수여했다.


더불어민주당 세종시당(위원장 강준현)은 1일 시당 대회의실에서 창당 70주년을 맞아 당과 지역사회를 위해 묵묵히 헌신해 온 당원들의 노고를 기리기 위해 '시당위원장 2급 포상'을 수여했다고 2일 밝혔다.

이 포상은 세종시당의 성장과 발전을 위해 보이지 않는 곳에서 봉사하며 당의 발전을 위해 헌신해 온 평당원들이 주요 대상자로 선정됐다. 포상 인원은 시당 추천 10명, 갑 지역위원장 추천 15명, 을 지역위원장 추천 15명, 각급 위원장 추천 15명, 총 55명이다.


강준현 위원장은 "당의 뿌리와 힘은 바로 당원 동지들의 헌신에서 비롯된다"며 "특히 보이지 않는 자리에서 묵묵히 봉사하며 당을 지켜온 평당원 여러분의 노고에 깊은 감사를 드린다"고 말했다. 이어 "창당 70주년을 맞아 함께 걸어온 길을 기억하며, 앞으로도 시민과 지역을 위한 정치를 실천해 나가겠다"고 부연했다.


포상을 계기로 시당은 더 큰 단결과 도약을 다짐하며, 시민과 함께하는 정당, 민생을 최우선으로 하는 정치를 실천해 나간다는 계획이다.

더불어민주당 세종시당, 창당 70주년 기념 평당원 대상 '2급 포상' 원본보기 아이콘




충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아들아, 천천히 와도 되니 조심해라" 멍때리다간 큰일…연휴에 더 위험하다 "아들아, 천천히 와도 되니 조심해라" 멍때리다간 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

깨끗한 줄 알고 돈 주고 사 마셨는데…미세플라스틱 '범벅'

사람들 향해 플래시 정조준…과잉경호 논란 변우석 경호업체 벌금형

조민, 면세점 입점 특혜설에 "정상적 상업 거래 과정…법적 대응"

구치소서 추석 맞는 尹 부부…"매년 주던 '특식'은 없어"

"오마이 갓, 합성?" 李 대통령 올린 사진에 BTS RM '깜짝'

수사관 1인당 보유사건 27.6건…경찰은 이미 과부하

李대통령, 개인정보보호위원장 송경희·고준위방폐물관리위원장 김현권 임명

새로운 이슈 보기