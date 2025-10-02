국민의힘 "李정부는 '3불'…여야 합의하면 필버할 이유 없다"

장동혁 "불안·불법·불편 李정부...대안정당될 것"

송언석 "합의된 의사일정·안건으로 본회의 열어야"

송언석 국민의힘 원내대표는 2일 "민생법안을 처리하기 위해 여야가 합의한 후 본회의를 열었으면 한다"고 밝혔다.

송 원내대표는 이날 국회에서 기자회견을 열고 "의사일정과 안건에 대해 여야가 합의한다면 필리버스터(무제한 토론)를 할 이유가 전혀 없다"며 이같이 말했다.

추석 연휴 이후 열리는 본회의에서 합의되지 않은 모든 법안에 필리버스터를 진행할지 묻는 말에는 "원내 협상과 관련한 중요한 전략이기에 언급하는 게 적절치 않다"고 말을 아꼈다.

국민의힘은 더불어민주당이 잇따라 쟁점 법안을 단독 처리하고 최근 비쟁점 법안인 온실가스 배출권 관련 법안 역시 전격적으로 본회의에서 의결하자 비쟁점 법안에 대해서도 필리버스터를 하는 방안을 고민하고 있다.

추석 이후 국정감사를 앞둔 상황에서 정부·여당에 대한 견제 역할도 강조했다. 장동혁 국민의힘 대표는 이날 국회 기자회견을 통해 "국감 기간 정부·여당을 제대로 견제하면서도 국민에게 필요한 정책 만들어내는 당으로 거듭나겠다"고 공언했다.

장 대표는 "이재명 정부의 실체는 관세협상 등이 불안하고 불법이 판치며 국민들은 불편한 '3불' 정부"라며 "장외투쟁을 통해 싸울 수 있는 동력을 얻은 만큼 야당으로 대안을 모색하겠다"고 강조했다.

한편 김건희 특검 파견 검사들이 원대 복귀를 요청한 것에 대해서는 "검사의 자유의사에 따른 복귀 요청을 존중해야 한다"고 언급했다.

송 원내대표는 "(정부조직법 개정안대로) 수사와 기소 분리를 위해 검찰청이 해체돼야 한다면 수사권과 기소권을 모두 쥔 특검이 가장 먼저 해체돼야 한다"며 "(민주당에서) 징계라는 표현을 쓰며 겁박하는 것 자체가 국회 신뢰를 떨어뜨리는 것"이라고 꼬집었다.

이어 "민주당에서 배임죄 폐지를 주장하는데 이것이 관철되면 특검에서 수사해온 배임 수사는 모두 무효가 된다"며 "민주당 입법 독재의 자승자박"이라고 지적했다.





