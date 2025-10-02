의정부시, 시스템 마비 속 온라인 민원창구 직접 운영 시민 불편 해소

국민신문고 시스템 중단 따른 자체 민원 접수창구 운영

의정부시 누리집 통한 온라인·오프라인 민원 병행 접수

경기 의정부시(시장 김동근)는 국가정보자원관리원 화재로 인한 국민신문고 시스템 장애에 따라 오는 10일부터 시 누리집에 '민원신청 온라인 창구'를 임시 개설해 운영한다.

이번 조치는 갑작스러운 정부 시스템 중단으로 온라인 민원 접수가 전면 불가능해진 상황에서 시민 불편을 최소화하고 행정 공백을 막기 위한 대응이다.

기존에 국민신문고를 통해 처리되던 ▲질의 ▲건의 ▲고충민원 등은 시스템 복구 시점까지 의정부시 누리집 내 '민원신청 온라인 창구'에서 접수할 수 있다.

해당 메뉴는 시 누리집 상단의 '열린민원' 메뉴에서 '민원신청 온라인 창구' 항목을 선택한 후 본인인증 절차를 거쳐 이용 가능하다.

온라인 사용이 어려운 시민을 위해 ▲팩스 ▲우편 ▲직접 방문 등 오프라인 방식의 민원 접수도 병행한다. 민원인은 해당 업무를 시청 및 각 동과 사업소 등 담당 부서에 연락 후 민원서류를 제출하면 된다.

시는 시스템 복구 전까지 이와 같은 임시창구 운영을 통해 신속한 민원 대응은 물론, 행정신뢰 회복에도 기여할 방침이다. 특히, 온라인·오프라인 병행 운영을 통해 고령층 등 디지털 접근 취약계층의 불편도 줄일 계획이다.

의정부시 관계자는 "시스템 장애로 인해 이미 접수된 민원 내용 확인이 불가한 상황"이라며 "신속한 민원 처리가 필요한 시민은 시청 및 각 동과 사업소 등 담당 부서 창구에서 다시 신청해 주시길 바란다"고 말했다.





