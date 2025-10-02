본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

의정부시, 시스템 마비 속 온라인 민원창구 직접 운영 시민 불편 해소

이종구기자

입력2025.10.02 12:45

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국민신문고 시스템 중단 따른 자체 민원 접수창구 운영
의정부시 누리집 통한 온라인·오프라인 민원 병행 접수

경기 의정부시(시장 김동근)는 국가정보자원관리원 화재로 인한 국민신문고 시스템 장애에 따라 오는 10일부터 시 누리집에 '민원신청 온라인 창구'를 임시 개설해 운영한다.

의정브시청 전경. 의정부시 제공

의정브시청 전경. 의정부시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 조치는 갑작스러운 정부 시스템 중단으로 온라인 민원 접수가 전면 불가능해진 상황에서 시민 불편을 최소화하고 행정 공백을 막기 위한 대응이다.


기존에 국민신문고를 통해 처리되던 ▲질의 ▲건의 ▲고충민원 등은 시스템 복구 시점까지 의정부시 누리집 내 '민원신청 온라인 창구'에서 접수할 수 있다.

해당 메뉴는 시 누리집 상단의 '열린민원' 메뉴에서 '민원신청 온라인 창구' 항목을 선택한 후 본인인증 절차를 거쳐 이용 가능하다.


온라인 사용이 어려운 시민을 위해 ▲팩스 ▲우편 ▲직접 방문 등 오프라인 방식의 민원 접수도 병행한다. 민원인은 해당 업무를 시청 및 각 동과 사업소 등 담당 부서에 연락 후 민원서류를 제출하면 된다.


시는 시스템 복구 전까지 이와 같은 임시창구 운영을 통해 신속한 민원 대응은 물론, 행정신뢰 회복에도 기여할 방침이다. 특히, 온라인·오프라인 병행 운영을 통해 고령층 등 디지털 접근 취약계층의 불편도 줄일 계획이다.

의정부시 관계자는 "시스템 장애로 인해 이미 접수된 민원 내용 확인이 불가한 상황"이라며 "신속한 민원 처리가 필요한 시민은 시청 및 각 동과 사업소 등 담당 부서 창구에서 다시 신청해 주시길 바란다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아파트인데 크루즈서 사는 것 같네"...'그사세' 유럽저택급 풍경에 입이 떡[르포][부동산AtoZ] "아파트인데 크루즈서 사는 것 같네"...'그사세' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

깨끗한 줄 알고 돈 주고 사 마셨는데…미세플라스틱 '범벅'

조민, 면세점 입점 특혜설에 "정상적 상업 거래 과정…법적 대응"

"오마이 갓, 합성?" 李 대통령 올린 사진에 BTS RM '깜짝'

"큰 맘 먹고 美여행 가는데"…자유의여신상·그랜드캐니언 못보나

"빈손은 싫고, 새건 비싸고"…명절 선물도 중고거래 시대

수사관 1인당 보유사건 27.6건…경찰은 이미 과부하

"투표하라는 건지 약 올리는 건지"…재외국민 투표제 지적한 李대통령

새로운 이슈 보기