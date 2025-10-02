본문 바로가기
SPC 쉐이크쉑, 신세계사이먼 시흥 프리미엄 아울렛에 매장 오픈

한예주기자

입력2025.10.02 09:39

80석 규모…아티스트 '리곡' 아트워크 설치

SPC그룹이 운영하는 쉐이크쉑(Shake Shack)이 '시흥점'을 개점했다고 2일 밝혔다.


쉐이크쉑 시흥점은 경기도 시흥시에 위치한 신세계사이먼 시흥 프리미엄 아울렛 1층에 80석 규모로 자리 잡았다. 스페인의 해안가 마을을 모티브로 한 신세계사이먼 시흥 프리미엄 아울렛의 건축적 특징을 반영해 '스페인 해안에서의 휴가'를 콘셉트로 구현한 것이 특징이다. 아티스트 '리곡(Leegok)'과 협업해 해안가에 위치한 쉐이크쉑을 테마로 한 아트워크도 매장 내에 설치했다.

SPC 쉐이크쉑, 신세계사이먼 시흥 프리미엄 아울렛에 매장 오픈
쉐이크쉑은 시흥점 오픈을 기념해 다양한 이벤트를 진행한다. 오픈 당일 선착순 구매 고객 50명에게 쉐이크쉑 우드 트레이를 증정한다. 3만원 이상 구매 고객 150명에게는 쉐이크쉑 머그컵을, 5만원 이상 구매 고객 150명에게는 유리잔과 함께 3가지 색상의 슬리브가 포함된 쉐이크쉑 슬리브 글라스를 증정한다.

쉐이크쉑 관계자는 "쉐이크쉑 시흥점을 통해 아울렛을 찾는 연인, 가족 등 다양한 고객들과 만날 수 있게 돼 기쁘다"면서 "앞으로 더 많은 고객에게 쉐이크쉑의 맛과 호스피탈리티(따뜻한 환대) 문화를 알리기 위해 노력하겠다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

