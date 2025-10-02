SK바이오팜, '2025 플랜 오브 액션' 미팅 개최

본사·미국 법인 임직원 130여명 참가

SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 104,000 전일대비 800 등락률 +0.78% 거래량 25,506 전일가 103,200 2025.10.02 09:35 기준 관련기사 SK바이오팜, '오노약품공업' 통해 세노바메이트 일본 NDA 제출美 관세 대응 위한 의약품 수출기업 긴급 간담회SK바이오팜, 전신 발작 뇌전증 임상 3상 탑라인 결과 공개 전 종목 시세 보기 close 의 미국 법인인 SK라이프사이언스가 지난달 29일부터 1일(현지시간)까지 미국 일리노이주 시카고에서 '2025 플랜 오브 액션 (POA)' 미팅을 개최했다고 2일 밝혔다.

SK바이오팜의 미국 법인인 SK라이프사이언스가 지난달 29일부터 1일(현지시간)까지 미국 일리노이주 시카고에서 개최한 '2025 플랜 오브 액션 (POA)' 참가자들이 기념사진을 찍고 있다. SK바이오팜 AD 원본보기 아이콘

POA 미팅은 미국 제약바이오 회사의 현장 인력이 한자리에 모여 성과를 공유하고 동기를 높이는 행사다. SK라이프사이언스는 2020년 세노바메이트 출시 직후부터 매년 하반기 POA 미팅을 개최, 연초 진행하는 내셔널 세일즈 미팅과 함께 영업력 제고를 위한 연례행사로 안착시켰다.

올해 6회째를 맞은 이번 행사에는 130여명의 SK바이오팜 및 SK라이프사이언스 임직원이 참석했다. 미팅에선 상반기 역대 최대 매출과 누적 처방 환자 수 17만명 달성 성과를 축하하고, 하반기 실적 확대 방안을 논의한 것으로 알려졌다. 이동훈 SK바이오팜 사장은 현장 발표를 통해 방사성의약품(RPT), 표적단백질분해(TPD) 등 신규 모달리티와 두번째 상업화 제품 도입 계획 등 하반기 주요 전략을 공유했다.

특히 올해 행사에는 세일즈 인력뿐 아니라 본사에서 합류한 구성원들도 함께 참여했고 미국 법인과의 직접 교류를 통해 전략 방향에 대한 이해를 넓히고 조직 결속을 강화했다.

이 사장은 지난달 30일 진행된 CEO 발표를 통해 "SK바이오팜은 포트폴리오 다각화를 통해 현재와 미래를 동시에 공략해야 하는 중요한 전환점에 서 있다"며 "궁극적 목표 달성을 위해 모든 법인과 부서가 하나의 팀으로 협력해 더 큰 시너지를 내길 기대한다"고 말했다.

SK바이오팜은 국내 제약사 최초로 미국 법인을 통한 직접 판매 시스템을 구축해 성장세를 이어가고 있다. 회사는 세노바메이트의 탄탄한 실적을 기반으로, 현지 영업망을 활용한 제품 다각화 등을 통해 미국 사업 성장을 가속할 계획이다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>