[뉴욕증시]美 정부 셧다운 첫날, 다우·S&P 역대 최고치…고용 부진에 금리 인하 전망 ↑

美 정부 7년 만 셧다운 돌입

시장은 조기 진화 전망에 베팅

9월 민간고용 3.2만건 감소…예상 하회

고용 냉각 우려로 10월 금리 인하 전망 ↑

미국 뉴욕 증시의 3대 지수가 연방정부 셧다운(일시적 업무정지) 첫날인 1일(현지시간) 일제히 상승세로 마감했다. 셧다운 사태가 조기 진정될 것이란 전망이 고개를 들면서 다우지수와 S&P500지수는 사상 최고치를 돌파했다. 9월 고용 지표 부진에 한층 더 높아진 금리 인하 기대감도 증시를 떠받쳤다.

이날 뉴욕 주식시장에서 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일보다 43.21포인트(0.09%) 상승한 4만6441.1에 장을 마감했다. 대형주 중심의 S&P500지수는 22.74포인트(0.34%) 오른 6711.2, 기술주 중심의 나스닥지수는 95.148포인트(0.42%) 뛴 2만2755.157에 거래를 마쳤다.

앞서 미 의회가 예산안 처리에 합의하지 못하면서 연방정부는 이날 0시1분을 기해 셧다운에 돌입했다. 도널드 트럼프 미 대통령 집권 1기인 2018년 12월 이후 7년 만이다. 여야는 2025회계연도 마지막 날인 전날까지도 상원 표결에서 2026회계연도 예산안이나 임시 예산안을 처리하지 못했다. 민주당은 오바마케어 보조금 지급 연장을 반드시 포함해야 한다고 주장했으나, 공화당은 이를 불법 이민자에 대한 보험 혜택으로 간주해 반대했다. 의회 승인이 무산되자 필수 인력을 제외한 연방정부 공무원 상당수가 무급휴직에 들어가게 됐다.

증시는 장 초반까지만 해도 셧다운 장기화 경계감에 약보합세를 보였지만, 과거 사례처럼 조기 해결될 것이란 전망이 확산되면서 상승 전환했다.

나벨리어 앤 어소시에이츠의 루이스 나벨리어 설립자는 "시장은 크게 우려하지 않는 것 같다"며 "저점 매수 희망자는 기다려야 한다. 모멘텀은 여전히 긍적적"이라고 분석했다.

다만 고용 둔화, 물가 상승 우려, 높은 주가 수준 등 불안 요인이 겹쳐 있는 만큼 셧다운 리스크를 가볍게 볼 수 없다는 경계감도 있다. 백악관과 공화당은 셧다운으로 대규모 공무원 해고가 불가피하다고 경고했다. 이날 상원은 셧다운 해소를 위한 임시 예산안을 표결에 부쳤으나 부결됐다.

9월 고용은 부진한 것으로 나타났다. 민간 노동시장 조사업체 ADP에 따르면 9월 민간 부문 신규 일자리 고용은 전월 대비 3만2000명 줄었다. 이는 2023년 3월(5만3000명 감소) 이후 2년 6개월 만에 최대 감소폭으로, 시장 예상치(4만5000명 증가)와도 크게 어긋났다. 노동시장 냉각 신호가 누적되면서 10월 금리 인하 기대감은 더욱 높아지고 있다. 금리 선물 시장은 Fed가 오는 29일 기준금리를 현재 4~4.25%에서 0.25%포인트 인하할 가능성을 99% 반영 중이다. 전날 96.2%에서 오른 수준이다.

미 국채 금리도 하락세다. 글로벌 채권 금리 벤치마크인 10년물 금리는 전 거래일 대비 4bp(1bp=0.01%포인트) 내린 4.1%, 통화정책에 민감한 2년물 금리는 전일보다 6bp 하락한 3.53%에서 움직이고 있다.

보다 정확한 고용 상황은 노동부 산하 노동통계국(BLS)이 오는 3일 발표 예정이었던 9월 고용보고서를 통해 확인될 예정이었으나, 셧다운으로 발표가 무산됐다. 이에 따라 Fed는 주요 지표 없이 기준금리를 결정해야 하는 상황에 놓였다.

셧다운 사태로 하락했던 달러는 낙폭을 줄여 보합세다. 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러 인덱스는 전일 대비 0.02% 내린 97.43을 기록중이다.

종목별로는 엔비디아가 0.34% 올랐다. 마이크로소프트(MS)와 애플은 각각 0.34%, 0.32% 상승했다. 모더나는 6.85%, 리제네론 파마슈티컬스는 6.7% 뛰어 바이오주 강세도 두드러졌다. 반면 은행주는 약세를 나타내 JP모건은 1.5 내렸고 씨티그룹과 웰스파고는 2.75%, 3.52%씩 하락했다.





뉴욕=권해영 특파원



