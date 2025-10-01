구리시 "헌신에 감사드립니다" 국가보훈대상자·유족 명절 위로금 지원

백경현 시장 "국가유공자 예우와 복지 향상 위해 지속 지원"

경기 구리시(시장 백경현)는 민족 최대의 명절인 추석을 맞아 나라를 위해 헌신한 국가보훈대상자와 유가족에게 감사의 마음을 전하기 위해 추석 명절 특별위로금 10만원을 오는 2일 지급한다고 1일 밝혔다.

구리시는 매년 설과 추석, 연 2회에 걸쳐 국가보훈대상자 명절 위로금을 지원해 오고 있으며, 이번 지급 규모는 총 1925명, 약 1억9250만 원이다.

백경현 시장은 "국가유공자분들의 희생과 헌신이 있었기에 오늘의 대한민국이 존재한다"며 "앞으로도 국가유공자의 복지 증진과 예우를 위해 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

한편, 구리시는 올해부터 보훈 명예 수당을 30만 원으로 인상하며 전국 최고 수준의 지원을 시행하고 있다. 이는 국가유공자의 생활 안정과 복지 향상을 위한 실질적 지원책으로, 전국 지자체 중 차별화된 보훈 정책이라는 점에서 주목받고 있다.





