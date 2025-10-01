본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

대통령실

샘 올트먼 만난 李…"삼성·SK와 파트너십, 글로벌 시장 이끌 것"

송승섭기자

입력2025.10.01 18:35

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

삼성·SK와 파트너십 맺은 오픈AI
李 "글로벌 AI확산 핵심 역할 하길"

이재명 대통령이 1일 용산 대통령실에서 오픈AI 샘 올트먼 대표와 대화하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 1일 용산 대통령실에서 오픈AI 샘 올트먼 대표와 대화하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이재명 대통령이 1일 챗GPT를 개발한 샘 올트먼 오픈AI 대표를 만나 우리 기업과의 협력 방안을 논의했다. 이 대통령은 삼성·SK와의 파트너십을 높이 평가하며 글로벌 시장을 이끌 것이라고 강조했다.


이 대통령은 이날 대통령실에서 샘 올트먼 오픈AI 대표를 접견하고 "인공지능(AI) 확산은 반도체 없이는 불가능하고, 반도체는 삼성과 SK가 글로벌 시장의 큰 축을 담당한다"며 "세 기업이 체결한 스타게이트 메모리 반도체(HBM) 공급 파트너십 협력의향서는 글로벌 시장을 이끌 상생의 파트너십"이라고 추켜세웠다.

올트먼 대표는 삼성 및 SK와 HBM 협력을 확대하기 위해 이날 방한했다. 앞서 오픈AI는 두 기업과 스타게이트 프로젝트를 위한 파트너십을 맺었다. 스타게이트 프로젝트는 오픈AI가 추진하고 있는 대규모 AI 인프라 구축 사업이다. 사업 과정에는 반도체 재료인 웨이퍼가 월 최대 90만장 필요한데, 오픈AI는 웨이퍼를 삼성과 SK로부터 공급받고 싶다고 밝혔다.


이 대통령은 "오픈AI와의 협업이 국내 수출 확대, 고용 창출로도 이어지길 기대한다"며 "삼성과 SK가 오픈AI와 함께 글로벌 AI 확산의 핵심 역할을 하길 바란다"고 말했다.


또 이 대통령은 "혁명적 기술로 인류문명의 전환을 가져오고 새로운 비전을 제시한 샘 올트먼 대표의 리더십을 높이 평가한다"면서 "한국은 AI고 속도로 확충에 속도를 내고 있다"고 설명했다. 그러면서 "이번 한국 정부와 오픈AI 간 협력을 통해 대한민국 AI 생태계가 크게 발전할 것으로 기대한다"고 얘기했다.

대통령실은 "오픈AI와 글로벌 반도체 공급사인 삼성, SK가 지속가능한 협력 기반을 마련했다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "우리 반도체 기업들은 세계 최대 규모 AI 인프라 프로젝트인 스타게이트의 파트너로서 반도체 수요처를 조기 확보했다는 점에서 국내 반도체 산업 성장에도 좋은 기회가 될 것으로 전망된다"고 평가했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"20만원짜리가 140만원이요?" 가격 폭등에도 '예약전쟁'…추석엔 없어서 못 잡는다 "20만원짜리가 140만원이요?" 가격 폭등에도 '예약... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

직장인 월급 평균 421만 원, 50만 원 더 받은 1위 지역은?

최대 현안은 '국가 전산망 마비'…檢 개혁, 韓美 관세도 관심사

"가격 2배 '껑충' 돈 있는 곳만 쓸어가니 문 닫을 판"…비상 걸린 두부공장

한국 떠났다던 백종원, 대만 방송서 상추쌈 먹방 포착

'직원 7명이 24시간 尹 수발' 폭로글…법무부 감찰 나서

"추석 해외여행 어쩌나"… 공항 무기한 총파업에 비상

국회의원 추석 떡값 425만원…野김미애 "송구한 마음, 기부할 것"

새로운 이슈 보기