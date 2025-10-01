321면 규모 화성 동탄호수공원 주차타워 20일 공식 개장

개방형 구조 눈길…하부 열린 광장으로 조성

정명근 시장 "도시 가치 높이는 공간 만들 것"

321면 규모의 경기도 화성시 동탄호수공원 주차타워가 오는 20일 정식 개장한다.

화성시는 1일 정명근 시장, 배정수 시의회 의장, 도·시의원 등 30여 명이 참석한 가운데 동탄호수공원 주차타워 준공식을 개최했다.

1일 개최된 화성 동탄호수공원 주차타워 준공식에서 참석자들이 기념테이프 커팅 행사를 하고 있다. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

동탄호수공원을 찾는 시민과 인근 주민들의 주차 불편을 해소하기 위해 공원 인근 송동 724-1에 건립한 이 주차타워는 지하 2층~지상 4층 연면적 3511㎡ 규모로, 321면의 주차 공간을 갖추고 있다.



특히 건물은 기존 주차빌딩의 어둡고 폐쇄적인 이미지에서 벗어나 공원의 경관을 가리지 않는 개방형 구조와 자연 친화적 외관을 도입했다. 건물 하부는 열린 광장으로 조성해 공연, 버스킹, 휴식 등 다양한 용도로 활용 가능한 것도 특징이다.

시는 지난 7월부터 주차장을 임시 개방해 무료로 운영하고 있으며, 오는 20일부터는 유료로 전환해 운영할 예정이다.

시는 주차타워 준공으로 공원 주변 불법 주정차 문제를 해소하는 것은 물론 지역 상권 활성화에도 도움이 될 것으로 기대한다.

정 시장은 "이번 주차타워는 단순한 주차난 해소를 넘어 시민들이 문화와 여가를 함께 누릴 수 있는 열린 공간으로 마련했다"며 "앞으로도 생활 인프라를 넘어 도시의 가치를 높이는 열린 공간 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



