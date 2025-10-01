부산보훈청 제대군인지원센터, ‘부산 50+ 일자리박람회’ 참여

국가보훈부 부산지방보훈청(청장 이남일) 제대군인지원센터는 1일 부산시민공원에서 열린 '2025 부산 50+ 일자리박람회'에 참여했다.

부산보훈청 제대군인지원센터가 ‘부산 50+ 일자리박람회’에 참여하고 있다. 부산보훈청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 박람회는 부산시가 주최하고 부산장노년일자리지원센터와 부산보훈청 제대군인지원센터가 공동 주관했으며, 다양한 경력을 가진 신중년층의 재취업 지원을 위해 생애설계 컨설팅, 직무 교육, 일자리 매칭 등을 제공했다.

행사장에는 65개의 채용관과 전시·체험·홍보 부스가 운영됐다. 부산제대군인지원센터도 자체 부스를 마련해 제대군인 회원들을 대상으로 전직지원 상담을 진행하고 참여 기업과의 현장 면접을 지원하는 등 맞춤형 서비스를 제공했다.

부산제대군인지원센터 관계자는 "정부 차원의 채용 협약, 구인·구직 만남 행사 등 다양한 전직지원 정책을 통해 제대군인에게 안정적이고 원하는 일자리가 제공되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>