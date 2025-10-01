본문 바로가기
구미시의회, 구미 현안 해결을 위한 특별위원회 본격 활동

영남취재본부 김이환기자

입력2025.10.01 16:36

경북 구미시의회 구미 현안 해결을 위한 특별위원회(위원장 김춘남)는 지난 30일에 집행기관의 각 부서장으로부터 사업 현황을 청취했다.

구미 현안 해결을 위한 특별위원회 김춘남 위원장이 각 부서장으로부터 사업 현황을 듣고있다./김이환기자

구미 현안 해결을 위한 특별위원회 김춘남 위원장이 각 부서장으로부터 사업 현황을 듣고있다./김이환기자

구미 현안 해결을 위한 특별위원회는 지난 제290회 임시회에서 특별위원회 활동계획서가 승인되면서 본격적인 활동을 시작했다.


첫 번째 활동으로서 구미시청의 문화 산단 추진단으로부터 문화 산단 조성 관련 현황을, 그리고 건축디자인과로부터는 관내 도시재생사업에 대해 보고받았다.

향후 사업의 방향성에 대하여 특별위원회 위원들과 심도깊은 토의를 하였으며 해당 부서에 사업의 효과적 추진 방안을 주문했다.


김춘남 위원장은 "구미 문화 산단은 이제 계획단계로서 그 첫 방향을 제대로 설정하는 것이 중요하기 때문에 앞으로 해당 부서와 긴밀히 소통할 것이며, 관내 도시재생사업 또한 점검을 통해 효과를 극대화할 수 있는 방안을 모색하겠다"고 했다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

