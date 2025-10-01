본문 바로가기
ETRI-LG AI연구원, AI 생태계 조성에 '맞손'

대전=정일웅기자

입력2025.10.01 15:30

한국전자통신연구원(ETRI)은 1일 LG AI연구원과 인공지능(AI) 데이터 컴플라이언스 및 대규모 언어모델(LLM) 연구개발에 상호 협력하는 내용의 업무협약을 체결했다고 밝혔다.


방승찬 ETRI 원장(오른쪽)이 1일 ETRI에서 임우형 LG AI연구원 원장과 협약을 체결한 후 손을 맞잡으며 기념촬영을 하고 있다. 한국전자통신연구원 제공

방승찬 ETRI 원장(오른쪽)이 1일 ETRI에서 임우형 LG AI연구원 원장과 협약을 체결한 후 손을 맞잡으며 기념촬영을 하고 있다. 한국전자통신연구원 제공

협약에 따라 양측은 AI 학습데이터 컴플라이언스 검증을 위한 '엑사원 넥서스(EXAONE NEXUS)' 협력과 네트워크·국방·바이오·에너지 등 공공·특화 분야 파운데이션 모델 개발을 위한 '엑사원(EXAONE)' 활용 협력, 오픈소스 및 AI 관련 기술 교류, 공동 연구개발(R&D) 과제 발굴에 힘을 모은다.

협력 성과를 체계적으로 관리하기 위한 상설 협력위원회도 운영한다. 여기에 산업 및 공공 분야 적용을 위한 실증 프로젝트를 병행하기로 했다.


양측의 이번 협력은 단순한 기술 교류 차원을 넘어 국내 AI 연구개발 역량을 결집해 글로벌 경쟁력을 높이는 것을 목표로 한다.


방승찬 ETRI 원장은 "신뢰할 수 있는 데이터와 초거대 모델 활용은 AI 발전의 핵심"이라며 "ETRI는 LG AI연구원과의 협력을 통해 국가 전략 분야에서 혁신적 성과를 창출하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

임우형 LG AI연구원 원장은 "ETRI와의 협력을 토대로 신뢰할 수 있는 AI 연구개발을 선도하고, 전문가 영역에서 '엑사원'의 활용 범위를 넓힐 계획"이라며 "이를 통해 국가 AI 기술 발전과 경쟁력 강화에 기여하도록 하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
