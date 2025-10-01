본문 바로가기
CJ제일제당, 사료축산 자회사 CJ F&C 매각…기업가치 1조

임혜선기자

입력2025.10.01 16:00

CJ Feed&Care, 기업가치 1조 원 대
네덜란드 로얄 드 허스(Royal De heus)사와 본계약

CJ제일제당 이 사료축산 자회사 CJ Feed&Care(CJ F&C)를 매각한다.


CJ제일제당은 1일 사료축산 자회사 CJ F&C를 매각하기 위해 매수자와 본계약(SPA)을 체결했다고 공시했다. 기업가치 1조원 대로 계약이 성사됐다.

CJ제일제당 CI [사진=CJ제일제당 제공]

매수자는 네덜란드 로얄 드 허스(Royal De heus)사다. 동물용 사료를 생산하는 글로벌 톱10 기업으로, 유럽·아시아·중동·아프리카·라틴 아메리카 등 70개 이상의 국가에 진출해 있다.

이번 매각에 따라 CJ제일제당의 주력 사업 성장에 보다 속도가 붙고, 차입금 감소에 따른 이자비용 절감 효과 등 재무구조 개선에 도움이 될 것으로 보인다.


CJ제일제당 관계자는 "CJ F&C 매각은 성장성 높은 주력 사업에 더욱 힘을 싣기 위한 '선택과 집중' 차원으로, 재무구조 개선에도 긍정적 효과가 기대된다"고 말했다.


한편 CJ F&C는 지난해 기준 2조3085억 원의 매출과 747억원의 영업이익을 기록했다. 주요 사업 국가인 인도네시아와 베트남의 축산 판가 상승 영향과 생산성 개선 등 제조원가 안정화 노력을 통해 지난해 2분기부터 영업이익이 흑자로 전환됐다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
