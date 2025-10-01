트럼프, '막말 논란' 노동통계국 국장 후보자 지명 철회

공화당 일각서도 부정적

미국 백악관이 노동통계국(BLS) 국장 후보자 지명을 철회했다고 미 CNN 방송이 30일(현지시간) 보도했다.

CNN은 소식통 3명을 인용해 백악관이 미 연방 상원에 E. J. 앤토니 BLS 국장 후보자의 지명을 철회하기 위한 서류를 보냈다고 밝혔다.

E. J. 앤토니(왼쪽) 헤리티지재단 수석 이코노미스트와 도널드 트럼프 미국 대통령. 트럼프 대통령 트루스소셜 캡처 AD 원본보기 아이콘

앞서 지난 8월 1일 도널드 트럼프 미 대통령은 고용통계 수치가 민주당에 유리하게 조작됐다고 주장하며 조 바이든 행정부 때 임명된 에리카 맥엔타퍼 BLS 국장을 해고했다. 7월 비농업 일자리가 전문가 전망보다 크게 낮게 나온데다, 앞서 발표한 5~6월 고용 증가 수치가 대폭 하향 조정됐기 때문이다.

당시 비당파적인 기관을 정치화하며, 통계의 독립성·신뢰성을 훼손한다는 비판이 나왔으나 트럼프 대통령은 아랑곳하지 않고 같은 달 11일 앤토니 후보자를 새 국장에 지명했다.

앤토니 후보자는 미국 보수 싱크탱크인 헤리티지 재단의 수석 이코노미스트로 활동해온 경제학자다. 일자리 통계과 실업률 산출 등 경제 전반의 데이터를 산출하는 BLS를 비판하는 데도 앞장선 바 있다.

이달 초 CNN은 앤토니 후보자가 카멀라 해리스 전 부통령에 대한 성적 모욕, 동성애자 비하 발언, 트럼프 대통령 비판자들을 향한 저속한 모욕 등을 담은 트위터 계정을 운영한 바 있다고 보도했다. 해당 계정은 현재 삭제된 상태다.

매체는 앤토니 후보자의 디지털 기록에 음모론과 여성혐오로 치우치는 선동적 발언 패턴이 드러났다고 했다. 그러나 백악관은 당시 성명에서 앤토니 후보자를 옹호했다.

이 사안에 정통한 소식통은 공화당 내 중도 성향의 수전 콜린스(메인), 리사 머코스키(알래스카) 상원의원이 앤토니 후보자와의 면담을 거절하며 인준 과정에 차질이 생길 수 있다는 우려가 제기됐다고 전했다.

BLS 국장 지명자에 대한 인준 권한을 가진 상원 보건교육노동연금위원회 위원장인 빌 캐시디 상원의원은 이날 밤 CNN에 인준 청문회가 공식적으로 통보되지 않았다면서 앤토니 후보자의 지명이 철회된 사실을 확인했다.

한편 헤리티지 재단은 앤토니가 재단에서 수석 이코노미스트 직책을 계속 유지할 것이라고 밝혔다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>