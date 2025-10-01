포천시, '제4기 포천시 청렴시민감사관 워크숍·현장감사' 개최

경기 포천시(시장 백영현)는 지난 30일 포천시청 시정회의실에서 '제4기 청렴시민감사관 워크숍 및 현장감사'를 성황리에 개최했다.

이번 행사는 포천시의 청렴도 향상을 목표로 지역사회와 협력하고, 시민 중심의 투명한 행정을 강화하기 위해 마련했다.

제4기 포천시 청렴시민감사관은 각 분야에서 전문성을 갖춘 인물들로 구성되었으며, 지난해 읍면동 추천을 통해 위촉되었다. 이들은 지난 1년 동안 시민 생활의 불편 사항을 제보하고, 건설현장과 주요 사업장 점검에 적극 참여하는 등 포천시 시정 신뢰성 향상에 크게 기여해왔다.

워크숍에서는 '지역 사회의 든든한 파수꾼, 청렴시민감사관'을 주제로 특강을 진행했다. 참석자들은 공익신고의 중요성을 다시 확인하고, 청렴시민감사관으로서 향후 활동 방향을 구체적으로 설정하는 시간을 가졌다. 이어진 간담회에서는 환경 및 인허가 분야에서 시민들이 겪는 불편 사항을 심도 있게 논의하며, 문제 해결을 위한 다양한 의견을 제시했다.

오후 일정으로 진행된 현장감사에서는 창수면에 위치한 '포천시 한여울 파크골프장'을 점검했다. 이 시설은 홍수조절지를 활용한 특화 시설로, 2026년 3월 정식 개장을 앞두고 있다. 청렴시민감사관들은 골프장의 배수 상태와 이용 편의성을 중심으로 꼼꼼히 점검하고 개선 방안을 제시했다.

포천시 관계자는 "포천시는 경기도 자체감사활동평가 우수기관 선정, 계약심사 운영평가 우수상, 청렴대상 장려상 수상 등 괄목할 만한 성과를 거두었다"며 "이는 청렴시민감사관들의 꾸준한 관심과 참여 덕분으로, 앞으로도 이들의 전문성을 바탕으로 시민 신뢰를 높이는 활동을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.





