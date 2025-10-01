기혼자 10명 중 9명 "결혼반지 사거나 맞춰… 한쌍 평균 356만원 지출"

가연 조사, 1위 금은방 2위 브랜드 제품 선택

구매 NO 13.2% "반지에 의미 크게 안 둬, 신혼집 등 보태"

가연 "반지 상징성 여전히↑ 각자 방식대로 재해석도 눈길"



기혼자 10명 중 9명은 결혼반지를 사거나 맞췄으며 평균 356만원을 지출한 것으로 나타났다.

1일 결혼정보회사 가연이 기혼자 500명(25세∼39세 남녀 각 250명)을 상대로 조사한 결과, 기혼자 중 86.8%가 결혼반지를 구매했다고 했다. 방법은 '금은방에서 구입하거나 제작했다(45.6%)'고 한 답변이 가장 많았다. 다음은 '브랜드 제품을 구입하거나 제작했다(41.2%)'가 근소하게 2위를 차지했다. 이어 '연인 시절의 커플링으로 대체했다(8%)', '아예 생략했다(4.6%)', '부모님, 집안으로부터 물려 받았다(0.6%)' 순이었다.

구매하지 않았다는 응답자들은 '결혼반지에 그렇게 큰 의미를 두지 않아서(41.3%)'라는 이유를 1위로 꼽았다. 이어 '반지에 드는 비용을 신혼집 등 다른 곳에 쓰기 위해(23.8%)'나 '결혼 준비 과정에서 다른 곳에 신경 쓸 게 많아서(15.9%)' 등 집 마련이나 기타 결혼 비용에 보탰다는 답변들이 있었다. '꼭 결혼 당시가 아니라도 추후에 구입하기 위해 미룸(14.3%)', '기타(4.8%)'가 뒤를 이었다.

그 중 '큰 의미를 두지 않았다'는 답이 시선을 끌었다. 여성의 답변은 30.8%였으나 남성은 48.6%였고, 20대의 답변은 20%였으나 30대는 55.3%였다. '성별은 남성, 연령은 30대'가 결혼을 더 현실적으로 받아들이고 준비하는 경향이 높을 수 있는 것으로 풀이된다. 또 반지 대신 다른 비용에 활용했다는 39.7%의 답변은 결혼을 간소화하거나 실용적으로 진행하는 요즘의 추세와도 맞물린다.

평균적으로 웨딩반지에 든 비용은 얼마일까. 구매(한 쌍 기준)에 든 비용은 평균 356만 6400원으로 집계됐다. 남녀 응답에 큰 차이는 없었고, 평균적으로 반지에 적지 않은 지출을 하는 것으로 확인된다.

가연 조인상 커플매니저는 "기혼자의 86.8%가 반지를 구매했고, 비용도 평균 356만 원대인 것을 보면, 여전히 웨딩반지의 의미가 크다는 걸 알 수 있다"라며 "예산부터 선호하는 제품 등 서로 논의해서 준비하면 좋을 것"이라고 전했다. 또 "반지의 상징성은 높지만, 각자의 상황과 가치관에 맞게 의미를 재해석하는 흐름도 눈 여겨 볼 부분이다"라고 덧붙였다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr



