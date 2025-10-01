[포토] 국민의힘 "민주당 종교 단체 3000명 동원 의혹, 고발 추진"

송언석 국민의힘 원내대표가 1일 국회에서 열린 상임위원장 및 간사단 회의에서 진종오 의원과 인사하고 있다.







