주금공, AI 전담부서 설치…임차계약 위험요소 확인

부애리기자

입력2025.10.01 09:17

생애주기 맞춤형 포용금융
민생경제 활성화 지원

주금공, AI 전담부서 설치…임차계약 위험요소 확인
한국주택금융공사가 인공지능(AI) 전담 부서 등 안전 최우선 정책에 중점을 둔 조직개편을 실시했다고 1일 밝혔다.


주금공은 국정과제와 연계한 전략과제로 ▲공공기관 AI 선도 ▲그린 성장 주도 ▲생애주기 맞춤형 포용금융 지원을 선정했다.

이를 수행하기 위해 AI를 활용한 국민 체감형 주택금융서비스를 발굴하고 친환경 주택 공급 활성화를 지원할 예정이다. 또 정부의 민생안정과 주거복지 강화 정책 지원에 적극적으로 나설 계획이다.


우선 주금공은 AI를 활용한 고객 서비스 혁신으로 국가 AI 대전환에 부응한다. AI 모델을 활용해 국민들이 주택 임차계약 전 위험 요소를 확인할 수 있게 인근 시세와 실제 거래 사례 등을 안내하고, 사전 위험을 진단할 수 있는 시스템을 구축한다. 주금공은 금융 공공기관 최초로 업무망 내에서 이용 가능한 GPT("HFGPT")를 자체 개발한 바 있다.


김경환 한국주택금융공사 사장은 "이번 전략과제 선정과 조직개편으로 정부 국정과제 실현을 위한 토대를 갖추었다"며 "공사는 앞으로도 정부의 민생경제 활성화와 기후 위기 대응 정책 지원에 앞장서겠다"고 말했다.




부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr


