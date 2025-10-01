본문 바로가기
천연기념물 불법 박제·표본, 자진 신고하면 처벌 면제

이종길기자

입력2025.10.01 09:00

국가유산청 두 달간 운영…이후 적발땐 엄벌

천연기념물 동물 불법 박제·표본 자진 신고 포스터

국가유산청은 천연기념물 동물의 불법 박제와 표본을 보유한 기관이나 개인이 다음 달 30일까지 자진 신고하면 처벌하지 않는다고 30일 밝혔다.


무허가 박제는 불법 포획과 밀거래를 부추기는 주요 원인이다. 자진 신고 기간 이후 적발되는 불법 제작·보관·거래 행위는 '자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률'에 따라 엄중히 처벌한다.

신고는 국가유산청 누리집 '공지사항'에서 양식을 내려받아 전자우편으로 제출하면 된다.


국가유산청은 접수한 박제와 표본을 확인 절차를 거쳐 이관받아 과학·교육 자료로 활용할 예정이다. 관계자는 "천연기념물 보호를 위해 국민의 적극적인 참여가 필요하다"고 말했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
