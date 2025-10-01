소비쿠폰 반짝 약발?…8월 소매판매, 18개월 만에 최대 감소 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①'다시 꺾인 소비' 8월 소매판매 2.4%↓…18개월만에 최대감소

②1~8월 국세수입 28.6조 늘어…진도율은 5년 평균 밑돌아

③먹통 됐던 '주민증 진위 확인' 서비스 재개…은행 업무 대부분 정상화

○뉴욕증시 美 정부 셧다운 우려에도 일제 상승

○사흘째 상승 마감…다우는 사상 최고

○공화·민주, 임시 예산안 처리 '평행선'

■ '소비쿠폰' 효과 제한적…소매판매 마이너스 전환 ○통계청 8월 산업활동 동향

○생산 보합·소매판매 2.4% ↓

○설비투자1.1%↓·건설기성6.1% ↓

■ 1~8월 국세수입 260.8조원…28.6조원 늘었지만 진도율은 0.4%P↓ ○법인세 63.4조원…17.8조원 증가

○소득세는 9.6조원 늘어 86.7조원

○2차 추경 대비 진도율 70.1% 기록

■ "창구가면 주민증도 사용 가능"…금융권 혼란 진정세 ○국가정보자원관리원 화재 관련 금융권 혼란 줄어

○주민등록증 비대면 사용불가, 면허증이나 여권 대체 사용가능

○창구 가면 주민증도 사용가능, 비대면 대출 등도 재개

그래픽 뉴스 : 보험사 실적 3분기도 어둡다… 건강보험 출혈경쟁·자동차보험 발목

○3분기 상장 보험사 8곳 순이익 추정치 2조2633억원

○전년比 4% 감소 예상…생보사 9.4%↓·손보사 0.3%↑

○저출산·고령화로 내수시장 포화상태

the Chart : 역대급 강세장서도 달리지 못한 자동차株, 관세에 발목

○이달 현대차 2%, 기아 4% 이상 하락

○자동차주 부진은 관세 영향 때문

○관세 우려에 기관·외국인 순매도

오늘 핵심 일정

○국내

○해외

02:00 독일 Buba 총재 Nagel의 연설

13:30 인도 RBI 금융안정성 보고서

15:00 영국 전국주택가격지수(MoM) (9월)

16:15 스페인 제조업 구매관리자지수(9월)

16:45 이탈리아 제조업 구매관리자지수(9월)

16:50 프랑스 제조업 구매관리자지수(9월)

16:55 독일 제조업 구매관리자지수(9월)

21:15 미국 ADP 비농업부문고용 변화 (9월)

23:00 미국 ISM 제조업구매자지수(9월)

23:30 미국 원유재고

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 17℃( 0 ℃ ) ｜최고기온 : 26℃(0 ℃)

○강수확률 오전 0%｜오후 10%

○미세먼지 오전 보통｜오후 보통

