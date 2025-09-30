본문 바로가기
자영업자 정준하 한숨 "요즘 왜 이렇게 사기꾼 많나"

김현정기자

입력2025.09.30 17:09

수정2025.09.30 17:33

송가인 유튜브 출연, 자영업자의 어려움 토로

"사업은 주위에 사기꾼이 너무 많다. 요즘 들어 왜 이렇게 많은지 모르겠다."


요식업 경력 28년 차 방송인 정준하가 자영업자의 고충을 털어놨다. 정준하는 29일 송가인의 유튜브 채널에 자신의 부캐 '정준년 이모'로 출연해 "방송도 하고 사업도 하는데 어떤 게 더 힘드냐"는 질문에 이렇게 답했다.

정준하. 유튜브 채널 '송가인' 캡처

정준하. 유튜브 채널 ‘송가인’ 캡처

"최근에 사기당할 뻔한 적이 있냐"는 PD의 질문에 정준하는 "매일이다. 매 순간이다."라며 씁쓸한 웃음을 보였다.


이어 송가인은 "코로나19 때는 어떻게 버티셨냐"고 물었고, 정준하는 "돈 다 날렸다니까, 코로나 얘기를 왜 하냐"라며 울분을 토했다. 이어 송가인이 "그러니까 장사를 안 하고 방송만 했어야죠"라고 농담하자, 정준하는 "장사 안 하면 월세 2000만원을 어떻게 내냐. 코로나가 올 줄 알았겠냐"며 억울함을 드러냈다.


송가인은 "그래도 주나수산이 잘돼서 잃었던 걸 다 되찾을 거다"라고 위로했다. 정준하는 신논현역에서 횟집 '주나수산'을 운영하고 있다.

자영업하는 정준하의 토로. 유튜브 채널 '송가인' 캡처

자영업하는 정준하의 토로. 유튜브 채널 ‘송가인’ 캡처

앞서 정준하는 코로나 시기에 10억원가량을 손해 봤다고 했다. 그는 한 예능 프로그램에서 "코로나로 타격이 있었다. 다들 힘드니까 힘들다고는 말 못 하겠다"며 "가게 두 개를 말아 먹고 두 개를 열심히 하고 있다"고 했다.


당시 그는 외식업 운영 중 겪는 어려움 중 하나로 '먹튀 손님'을 꼽았다. 정준하는 "최근 혼자 와서 식사 후 옷만 두고 도망간 손님도 있었다"며 CCTV와 택시 호출 내역을 통해 해당 손님을 추적해 경찰에 신고했다고 밝혔다. 이후 경찰에 신고했다는 정준하는 "둘이 왔는데 서로 (돈을) 낸 줄 알았다고 하더라. 변명"이라고 토로했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr
