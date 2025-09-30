"오픈AI 상반기 매출 6兆…작년 연매출보다 16% 늘어"

"대부분 AI 연구개발·챗GPT 운영에 사용"

대화형 인공지능(AI) 에이전트 '챗GPT' 개발사 오픈AI가 올해 상반기 43억달러(약 6조원)의 매출을 올린 것으로 알려졌다.

미국 로이터 통신은 정보기술(IT) 전문 매체 디인포메이션 보도를 인용해 29일(현지시간) 이같이 보도했다. 이는 지난해 연간 매출보다 약 16% 증가한 수치라고 통신은 덧붙였다.

상반기 지출 내역을 보면 25억달러(약 3조5000억원) 중 대부분이 AI 연구개발과 챗GPT 운영에 사용됐다고 디인포메이션은 전했다.

연구개발비는 67억달러(약 9조4000억원)였다. 지난 6월 말 현재 현금과 유가증권 보유액은 약 175억달러(약 25조원)로 나타났다.

오픈AI는 올해 연간 매출 목표인 130억달러(약 18조원)와 현금 소모액 목표인 85억달러를 모두 달성할 것으로 전망했다.

견조한 매출 성장세는 예상됐던 바다. 사라 프라이어 오픈AI 최고재무책임자(CFO)는 지난 8월 CNBC와의 인터뷰에서 "올해 7월 기준 오픈AI의 월 매출이 사상 처음 10억달러를 넘어섰다"고 밝혔다.

한편, 엔비디아는 지난주 오픈AI에 최대 1000억달러를 투자하고 데이터센터 칩을 공급한다고 밝혔다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



