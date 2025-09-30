본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

中 경제중심지 '광둥성' 당서기에 '친한파' 멍판리 발탁

김민영기자

입력2025.09.30 16:10

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

中 GDP 1위…14조위안
칭다오 시장 시절, 한국 방문

중국의 '친한파' 관리로 알려진 멍판리 광둥성 선전시 당서기가 경제중심지 광둥성 당서기로 발탁됐다.


中 경제중심지 '광둥성' 당서기에 '친한파' 멍판리 발탁
AD
원본보기 아이콘

30일 중국남방일보는 광둥성 당위원회가 최근 멍 서기를 신임 광둥성 당서기로 임명했다고 보도했다.

광둥성은 중국에서 36년째 국내총생산(GDP) 전국 1위 자리를 지키고 있는 경제중심지다. 지난해 기준 GDP 규모는 14조위안(약 2758조원)으로 각각 5조위안대 안팎인 베이징과 상하이를 합한 규모보다 크다.


산둥성 린이지 출신인 멍 서기는 산둥경제학원 회계학과를 졸업한 후 톈진의 난카이대와 톈진재경대학원에서 경제학 석·박사를 취득했다. 산둥성 재무회계부 주임으로 공직에 입문한 뒤 네이멍구 바오터우시 당서기를 거쳐 2022년 광둥성 선전시의 당서기로 임명됐다.


특히 그는 한국 기업이 모여 있는 옌타이와 칭다오에서 2013~2020년 시장 서기로 근무한 경험이 있는 친한파다. 칭다오 시장이었던 2019년에는 한국을 방문하기도 했다.




김민영 기자 argus@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

韓 대학 중 단연 1위…세계서 가장 영향력 있는 1% 연구자들 7명 채용하자 '넘사벽'[대학 대전환]⑬ 韓 대학 중 단연 1위…세계서 가장 영향력 있는 1%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'보석' 같은 여행지 있었네"남들 가는 식상한 곳 말고, 여기요 여기"

유제품 끊으면 살 빠져?…'항염증 다이어트' 연구해보니

교회 권사 정청래, 불교 법명 받은 사연

"없어서 못 사요" 뮷즈 대박에…'연봉 최대 10%' 인센티브 받는다

물 들어올 때 노젓던 라인·네이트온…카카오톡 "나 다시 돌아왔어"

대한항공 "아시아나 마일리지 10년 유지…탑승 1대1 전환"

'여자 아베'vs'펀쿨섹좌'…日자민당 총재 선거 열전

새로운 이슈 보기