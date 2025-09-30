본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

자동차

현대차 제로원·KTC, 스타트업 혁신 기술 조기 실증 협업

오현길기자

입력2025.09.30 15:18

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

유망 스타트업 기술 조기 상용화

현대차 그룹 제로원은 30일 서울 서초구 강남 제로원 공간에서 한국기계전기전자시험연구원(KTC)과 첨단산업 육성 및 지원하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.


현대자동차그룹 제로원은 30일 서울 서초구 제로원 공간에서 한국기계전기전자시험연구원(KTC)과 ‘첨단산업 육성 및 지원 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다. 왼쪽부터 안성일 KTC 원장, 노규승 제로원실 상무, 윤일준 KTC 본부장. 현대차

현대자동차그룹 제로원은 30일 서울 서초구 제로원 공간에서 한국기계전기전자시험연구원(KTC)과 ‘첨단산업 육성 및 지원 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다. 왼쪽부터 안성일 KTC 원장, 노규승 제로원실 상무, 윤일준 KTC 본부장. 현대차

AD
원본보기 아이콘

양사는 제로원 스타트업에 대한 시험·인증을 지원하며, 스타트업 및 신사업 등과 연계한 상호 협력 네트워크를 구축한다. 구체적으로 ▲KTC 시험·인증 분야 제로원 소속 스타트업 지원 ▲제로원 소속 기업 시험·인증 의뢰 시 발생 수수료 최대 10% 수준 감면 ▲제로원 소속 기업 요청 시 기술 규제 해소, 해외 인증 지원 등 전문 인력을 통한 기술 상담 등을 지원한다.

제로원 소속 스타트업들은 제품 개발·상용화 과정에서 시험·인증 비용 부담을 줄이고, 해외 시장 진출에 필요한 글로벌 인증도 수월하게 획득할 수 있을 것으로 보인다.


제로원도 유망 스타트업 기술을 조기에 검증하고 그룹 내 적용 가능성을 높일 수 있어, 현대차그룹 오픈이노베이션 전략 실행에 박차를 가할 수 있게 됐다. 제로원은 2018년 현대차그룹이 만든 창의공간이자 인재 플랫폼이다.


노규승 제로원실 상무는 "기술에 대한 초기 시험 및 인증지원이 절실한 스타트업에 도움을 줄 수 있게 됐다"며 "소속 혁신 스타트업이 안정적으로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.




오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

韓 대학 중 단연 1위…세계서 가장 영향력 있는 1% 연구자들 7명 채용하자 '넘사벽'[대학 대전환]⑬ 韓 대학 중 단연 1위…세계서 가장 영향력 있는 1%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'보석' 같은 여행지 있었네"남들 가는 식상한 곳 말고, 여기요 여기"

유제품 끊으면 살 빠져?…'항염증 다이어트' 연구해보니

교회 권사 정청래, 불교 법명 받은 사연

"없어서 못 사요" 뮷즈 대박에…'연봉 최대 10%' 인센티브 받는다

물 들어올 때 노젓던 라인·네이트온…카카오톡 "나 다시 돌아왔어"

대한항공 "아시아나 마일리지 10년 유지…탑승 1대1 전환"

'여자 아베'vs'펀쿨섹좌'…日자민당 총재 선거 열전

새로운 이슈 보기