현대차 제로원·KTC, 스타트업 혁신 기술 조기 실증 협업

현대차 그룹 제로원은 30일 서울 서초구 강남 제로원 공간에서 한국기계전기전자시험연구원(KTC)과 첨단산업 육성 및 지원하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

현대자동차그룹 제로원은 30일 서울 서초구 제로원 공간에서 한국기계전기전자시험연구원(KTC)과 '첨단산업 육성 및 지원 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다. 왼쪽부터 안성일 KTC 원장, 노규승 제로원실 상무, 윤일준 KTC 본부장.

양사는 제로원 스타트업에 대한 시험·인증을 지원하며, 스타트업 및 신사업 등과 연계한 상호 협력 네트워크를 구축한다. 구체적으로 ▲KTC 시험·인증 분야 제로원 소속 스타트업 지원 ▲제로원 소속 기업 시험·인증 의뢰 시 발생 수수료 최대 10% 수준 감면 ▲제로원 소속 기업 요청 시 기술 규제 해소, 해외 인증 지원 등 전문 인력을 통한 기술 상담 등을 지원한다.

제로원 소속 스타트업들은 제품 개발·상용화 과정에서 시험·인증 비용 부담을 줄이고, 해외 시장 진출에 필요한 글로벌 인증도 수월하게 획득할 수 있을 것으로 보인다.

제로원도 유망 스타트업 기술을 조기에 검증하고 그룹 내 적용 가능성을 높일 수 있어, 현대차그룹 오픈이노베이션 전략 실행에 박차를 가할 수 있게 됐다. 제로원은 2018년 현대차그룹이 만든 창의공간이자 인재 플랫폼이다.

노규승 제로원실 상무는 "기술에 대한 초기 시험 및 인증지원이 절실한 스타트업에 도움을 줄 수 있게 됐다"며 "소속 혁신 스타트업이 안정적으로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.





