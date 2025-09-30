부산시교육청, ‘고운 말·좋은 글·행복한 맘’ 말글맘 공모전 개최

부산시교육청(교육감 김석준)은 언어문화를 개선하고 배려와 존중의 문화를 확산하기 위해 초·중·고등학생, 교사, 시민을 대상으로 '고운 말 좋은 글 행복한 맘(말글맘) 공모전'을 개최한다고 전했다.

또 교육청은 학교 언어문화개선 교육주간을 운영하고 언어순화운동 광고 송출 등 인성교육 캠페인을 통해 부산시민 모두가 참여하는 언어문화 확산 활동을 전개할 계획이다.

이 공모전은 "고운 말과 좋은 글 사용으로 다 함께 행복한 세상 만들기" 주제로 진행되며 ▲사제동행 쇼츠 ▲포토 에세이 ▲이모티콘 ▲수기 ▲수업 사례 및 아이디어 등 5개 분야에서 공모받는다.

사제동행 쇼츠는 초·중·고 학생 및 교원 대상 동아리·학급 단위로 참여할 수 있고 포토 에세이·이모티콘·수기는 부산시민 누구나 응모할 수 있다.

접수 기간은 10월 13일부터 11월 7일까지, 참가 신청서와 작품을 이메일로 제출하면 된다. 자세한 사항은 공모전 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 문의는 말글맘 공모전 담당자에게 하면 된다.

교육청은 응모작을 심사해 분야별 최우수·우수·장려 등 총 39개 작품을 선정하고 교육감 표창과 총 840만 원 상당의 상품권을 수여할 예정이다.

김석준 교육감은 "이번 공모전과 인성교육 캠페인을 통해 학생과 교사, 시민이 함께 배려·존중의 언어문화를 실천하며 부산이 주도하는 따뜻한 언어문화가 확산하기를 기대한다"고 말했다.

