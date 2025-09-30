카카오엔터·CJ ENM 손잡고 K밴드 제작

내달 21일 '스틸하트클럭' 첫 방송

카카오 음원·매니지먼트, CJ 제작 맡아

카카오엔터테인먼트와 CJ ENM은 파트너십을 맺고 글로벌 K밴드 제작에 나선다고 30일 밝혔다. 다음 달 21일 첫 방송하는 Mnet '스틸하트클럽'을 통해 차세대 아이코닉 밴드를 선보인다.

카카오엔터는 프로그램 음원 유통과 최종 밴드의 앨범 기획·제작, 매니지먼트를 맡는다. CJ ENM은 프로그램 기획·제작을 담당한다. 음악·아티스트 IP 사업 경험과 콘텐츠 제작 역량을 결합해 글로벌 K밴드 붐을 이어간다는 계획이다.

'스틸하트클럽'은 기타, 드럼, 베이스, 보컬, 키보드 등 포지션별 참가자들이 모여 '최후의 헤드라이너 밴드' 자리를 두고 경쟁하는 글로벌 밴드 서바이벌 프로그램이다. 배우 문가영이 MC를 맡고, 정용화, 이장원, 선우정아, 하성운이 디렉터로 참여한다.

카카오엔터는 참가자들의 무대를 담은 음원 유통을 시작으로 최종 밴드의 앨범 발매, 공연 기획, 전방위 매니지먼트를 책임진다. 글로벌 K팝 유통망과 멀티 레이블 시스템을 바탕으로 세계 팬들을 겨냥한 전략적 활동을 펼칠 계획이다.

CJ ENM은 '슈퍼스타K', '쇼미더머니', '보이즈 플래닛', '아이랜드' 등 대형 오디션을 성공시킨 경험을 토대로 밴드 장르로 영역을 확장한다. 팬들이 직접 밴드 조합에 참여하는 새로운 서바이벌 포맷을 도입해 글로벌 밴드 시장 확대를 꾀한다.

카카오엔터 관계자는 "CJ ENM의 제작 역량과 자사의 음악 IP 노하우가 만나 시너지를 낼 것"이라며 "전 세계 음악 팬들을 사로잡을 새로운 K밴드의 탄생에 기대해 달라"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



