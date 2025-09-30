본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

강원도, 춘천서 '제579돌 한글날 큰잔치'…한글 아름다움·가치 체험

이종구기자

입력2025.09.30 08:35

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

10월 9일 춘천시청 호반광장 열려
다양한 문화 행사 마련

강원특별자치도(도지사 김진태)는 강원대학교 한국어문화원과 함께 오는 10월 9일 오후 2시부터 5시까지 춘천시청 호반광장에서 '제579돌 한글날 큰 잔치'를 개최한다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 행사는 강원특별자치도와 문화체육관광부, 강원대학교 한국어문화원, 강원대학교 국어국문학 전공이 협력해 마련했으며, 한글날을 기념하고 우리말의 가치와 중요성을 널리 알리기 위해 추진된다.


사물놀이패의 개막 공연을 시작으로, 훈민정음 탁본, 전통놀이, 솜사탕 만들기, 문자도 그리기, 멋글씨(캘리그래피) 등 다채로운 문화 체험이 마련된다.

오후 3시 30분부터는 내국인과 외국인으로 나누어 진행하는 '도전! 우리말 황금종(골든벨)' 대회가 열려 참가자들이 우리말 문제를 풀며 실력을 겨루고, 우리말의 아름다움과 우수성을 직접 체감하는 시간이 마련된다.


최병갑 강원특별자치도 문화예술과장은 "강원대학교 한국어문화원과 협력해 한글날의 의미를 되새기고, 우리말의 가치를 도민과 세계인에게 널리 알릴 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리니 스스로 사라졌다 후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"의사 면허 걸겠습니다" 자신 있게 말하던 S대 출신 전문의, 알고 봤더니

추석 연휴 너무 비싼 숙박비…"차라리 해외 갈래"

"여행의 주인공은 댕댕이"…반려동물 눈 높이 맞춘 호캉스

애플 워치, 韓 수면 무호흡 기능 추가…사용 가능한 기종은?

"밤 10시부터 오전 6시까지 못 움직여"…'특별한 처벌' 내린 싱가포르 법원

'뮷즈 대박' 국립박물관문화재단 인센티브 받는다…"연봉의 최대 10%"

트럼프·네타냐후, '가자 평화구상' 발표…하마스만 남아

새로운 이슈 보기