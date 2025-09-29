본문 바로가기
한미약품, 길리어드에 '엔서퀴다' 기술수출…483억 규모

이승진기자

입력2025.09.29 18:35

한미약품 이 길리어드사이언스, 헬스호프파마(이하 HHP)와 함께 길리어드에 '엔서퀴다'의 전 세계 개발·상업화를 위한 독점 권리를 부여하는 기술이전 계약을 체결했다고 29일 밝혔다.


계약금과 마일스톤 기술료 총액은 3450만달러(약 483억원) 규모다. 반환 의무가 없는 계약금이 250만달러(약 35억원), 마일스톤 기술료가 최대 3200만달러(약 448억원)다.

한미약품, 길리어드에 '엔서퀴다' 기술수출…483억 규모
한미약품이 독자 개발한 플랫폼 기술 '오라스커버리(Orascovery)'는 기존 주사제를 경구 제형으로 전환할 수 있는 혁신적인 약물 전달 기술이다. 엔서퀴다는 오라스커버리를 통해 한미가 발굴한 신약 후보물질로 한미에서 최초 개발됐다.

이번 계약에 따라 한미약품과 HHP는 길리어드에 항바이러스 분야에서 엔서퀴다에 대한 독점적 권리를 부여하게 된다. 양사는 엔서퀴다 원료(API)와 완제품을 공급하고, 기술 노하우를 공유하는 등 프로젝트의 핵심 파트너로 참여할 방침이다.


한미약품과 HHP는 계약 체결에 따른 선급금과 개발·허가·판매 단계별 마일스톤 기술료를 수취할 예정이다. 향후 제품 매출에 대한 로열티(경상 기술료) 역시 별도로 수취하게 된다.




이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
