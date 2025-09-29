본문 바로가기
국민의힘 여의도연구원장 조승환·홍보위원장 서지영

장보경기자

입력2025.09.29 16:55

野 주요 당직 인선
부산 현역의원 내정
지방선거 수호 의지도

국민의힘이 29일 당 싱크탱크인 여의도연구원 신임 원장으로 조승환 의원을, 당 홍보본부장에는 서지영 국민의힘 의원을 각각 임명했다. 두 의원 모두 내년 지방선거 최대 격전지 중 하나로 평가받는 부산을 지역구로 둔 초선 의원이다.


국민의힘 조승환 의원(왼쪽부터), 서명옥 원내부대표, 최은석 원내수석대변인이 5일 서울 여의도 국회 의안과에서 추미애 법제사법위원장에 대한 징계안을 제출하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 조승환 의원(왼쪽부터), 서명옥 원내부대표, 최은석 원내수석대변인이 5일 서울 여의도 국회 의안과에서 추미애 법제사법위원장에 대한 징계안을 제출하고 있다. 연합뉴스

원본보기 아이콘

국민의힘은 이날 보도자료를 통해 조 의원과 서 의원을 각각 여의도연구원장과 홍보본부장으로 임명한다고 밝혔다.

조 의원은 부산 중구 영도구를 지역구로 둔 초선 의원이다. 현역 의원이 여의도연구원장을 맡는 것은 지난 2023년 김성원 의원 이후 처음이다. 조 의원은 해양수산부 장관과 부산지방해양수산청장을 지낸 해양수산 분야 전문가다.


부산 동래구를 지역구로 둔 서 의원은 전략기획부총장과 조직부총장, 원내대변인 등을 지냈다. 당 사무처에서 요직을 두루 거친 정통 당 인사 출신으로, 당내 전략통이라는 평가를 받는다.


당무감사위원장에는 이호선 국민대 법대 교수, 주식 및 디지털자산 밸류업 특별위원장에는 김상훈 국민의힘 의원, 국민소통특별위원회 위원장에는 김민수 국민의힘 최고위원을 각각 임명했다.




장보경 기자 jbg@asiae.co.kr
