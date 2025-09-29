본문 바로가기
문체부, 장애 시스템 64개 중 2개 복구…60개 2주내 복구 예정

박병희기자

입력2025.09.29 11:08

문화체육관광부는 29일 오전 대전 국가정보자원관리원 화재로 인해 장애가 발생한 64개의 시스템 중 2개를 복구 완료했다고 밝혔다.


복구가 완료된 시스템은 공직자통합메일과 공직자통합메일(모바일)로 29일 오전 6시30분부터 정상 서비스되고 있다.

문체부, 장애 시스템 64개 중 2개 복구…60개 2주내 복구 예정
문체부는 나머지 62개 시스템도 복구에 최선을 다하고 있다며 문체부 대표 누리집과 코리아넷 등 60개 또한 2주 안에 복구될 예정이라고 밝혔다. 다만 정책브리핑 사이트(모바일 포함)는 복구에 장기간이 걸릴 것으로 예상된다며 이날 오전 9시부터 임시 누리집을 통해 서비스 일부를 제공하고 있다고 설명했다.

문체부 관계자는 앞으로도 국민 불편을 최소화하기 위해 국가정보자원관리원, 행정안전부 등 유관기관과 협력해 복구에 최선의 노력을 다하겠다고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

