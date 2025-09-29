본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

'대초원' 누벼 550만달러 땡겼다… 부산시, 중앙아시아 무역사절단 성과

영남취재본부 김용우기자

입력2025.09.29 10:31

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

9월15일부터 20일까지 알마티·타슈켄트 공략

굴착기·화장품 등 지역 중소기업 8개업체 구성

부산시가 중앙아시아 시장 공략에 결실을 거두고 있다.


부산시(시장 박형준)와 부산경제진흥원(원장 송복철)은 지난 15일부터 20일까지 카자흐스탄 알마티와 우즈베키스탄 타슈켄트에 '중앙아시아 무역사절단'을 파견해 총 550만 달러 규모의 계약 추진 성과를 거뒀다고 29일 알렸다.

이번 무역사절단에는 중고 굴착기, 밸브류, 화장품, 기능성 의류, 의료 보조기기 등 다양한 품목을 가진 지역 중소기업 8곳이 참여했다. 이들은 알마티(16일), 타슈켄트(18일)에서 현지 바이어와 수출 상담회를 진행했다.

카자흐스탄 알마티 수출상담회 모습.

카자흐스탄 알마티 수출상담회 모습.

AD
원본보기 아이콘

알마티 상담회에서는 동광무역상사가 카자흐스탄 대표 식품기업 신라인(Shin-Line) 그룹과 50만 달러 규모의 콜드체인 유통망 사업 업무협약(MOU)을 체결하며 현지 네트워크를 넓혔다. 타슈켄트 상담회에서는 치과용 임플란트 업체 덴큐임플란트가 100만 달러 규모 수출 MOU를 맺는 등 상담 결과 총 550만 달러 규모의 계약 추진 성과가 나왔다.


참가 기업들은 부산글로벌도시재단이 주관한 '부산-알마티 미래전략 세미나'에도 참석해 양 지역 교류 현황을 공유하고 현지 기관 및 기업과 네트워킹 기회를 가졌다.


부산시는 이번 성과를 지난 8월 부산시의회와 알마티시의회 간 우호 교류 협약의 실질적 성과로 평가하고 있다. 시는 이번 사례를 계기로 지역 협업 모델을 확대 발굴하고 지역 수출기업 지원을 이어간다는 계획이다.

김봉철 부산시 디지털경제실장은 "이번 무역사절단은 시와 시의회의 협력이 단순한 친선 교류를 넘어 경제 교류로 이어진 첫 사례"라며 "앞으로 협력을 더 강화해 해외시장 개척을 지원하고 지역 기업 수출 확대를 뒷받침하겠다"고 힘줬다.

부산-알마티 미래전략세미나 현장.

부산-알마티 미래전략세미나 현장.

원본보기 아이콘




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"카카오톡보다 훨씬 편해"…'친구탭'에 뿔난 직장인들 '네이트온' 갈아타나 "카카오톡보다 훨씬 편해"…'친구탭'에 뿔난 직장... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"의사 면허 걸겠습니다" 자신 있게 말하던 S대 출신 전문의, 알고 봤더니

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

"전설이 돌아왔다"…편의사양 늘린 '쏘나타 디 엣지' 출시

"니하오 유커" 오늘부터 100만명 이상 몰려온다

낙찰가 '3억2929만2929원'…패션성지 '성수역=무신사역' 부역명 확정

막 오른 금융지주 차기 회장 레이스…관전 포인트는?

새로운 이슈 보기