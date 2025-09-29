현대차 '해피무브' 수료 "미래 세대 친환경 리더 육성"

국내 봉사활동·해외 탐방·아이디어 제안 등

현대자동차그룹은 26일 서울 압구정에 위치한 기아 브랜드 체험관 '기아360'에서 '2025 해피무브' 수료식을 개최했다고 29일 밝혔다.

현대자동차그룹은 26일 서울 압구정에 위치한 기아 브랜드 체험관 '기아360'에서 '2025 해피무브' 수료식을 개최했다고 29일 밝혔다. 현대차 AD 원본보기 아이콘

100명 해피무브 단원들은 7월부터 두 달간 ▲울진 산불 피해지역, 진천 미호강 단체 봉사 ▲국내 및 싱가포르·스위스 친환경 랜드마크 탐방 ▲국제기구 IUCN 등과 연계한 환경 전문가 특강 ▲현대차그룹 신규 CSR 아이디어 기획 등 다양한 친환경 활동을 수행했다.

이날 수료식은 활동을 성공적으로 마친 단원들을 격려하고, 참여 단원들의 생생한 활동 후기를 공유하는 시간으로 구성됐다. 또 대학생 단원들이 5인 1조로 팀을 이뤄 구상한 현대차그룹의 환경 CSR 아이디어를 직접 발표하는 시간과 우수팀에 대한 시상식도 진행됐다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 215,500 전일대비 1,000 등락률 +0.47% 거래량 47,515 전일가 214,500 2025.09.29 09:10 기준 관련기사 "전설이 돌아왔다"…편의사양 늘린 '쏘나타 디 엣지' 출시美 '수입車 25% 관세' 5개월…車값 3%만 올랐다현대차, 부품사 파업에 생산 차질…"팰리세이드는 사수"(종합) 전 종목 시세 보기 close 그룹은 주제 적합성, 논리성, 창의성, 실현 가능성 등을 종합적으로 고려해 현장에서 대상 1팀, 최우수상 1팀, 우수상 2팀을 선발했다. 대상을 받은 팀은 과속방지턱을 활용한 맹꽁이 생태통로 조성 관련 사업을 발표해 멸종 위기종 보호에 대한 높은 관심과 과학적 분석을 기반으로 참신한 아이디어를 제안했다는 점에서 높은 평가를 받았다.

현대차그룹은 발표 아이디어 중 우수한 사례를 중심으로 실제 CSR 사업 적용을 검토할 예정이다.

해피무브는 친환경 관련 교육과 체험 등을 통해 대학생들이 미래 세대의 리더로 성장하도록 지원하는 현대차그룹의 대표 사회공헌(CSR) 사업으로, 2008년 시작 이래 지난해까지 누적 1만명 이상의 단원을 배출했다.

현대차그룹 관계자는 "단원들의 적극적인 참여와 임직원 멘토, 협력 기관의 도움 덕분에 프로그램을 성공적으로 마무리할 수 있었다"며 "미래세대가 친환경 리더로 성장할 수 있도록 다양한 교육 및 체험 기회를 지속 제공할 계획"이라고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>