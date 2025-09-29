본문 바로가기
[오늘의신상]롯데칠성, '핫식스 더킹 아이스피치 제로' 출시

한예주기자

2025.09.29

복숭아와 홍차의 맛을 칼로리 부담 없이

롯데칠성 음료가 칼로리 부담 없이 복숭아와 홍차의 맛을 즐길 수 있는 제로 칼로리 에너지음료 '핫식스 더킹 아이스피치 제로' 355㎖를 출시한다고 29일 밝혔다.


핫식스 더킹 아이스피치 제로는 복숭아 농축액과 홍차 분말을 담아 달콤하고 상큼한 맛과 향이 특징이다. 또한 카페인 100㎎과 타우린 100㎎을 함유해 피로 해소, 집중력 향상 등 에너지 충전을 칼로리 부담 없이 한 캔 355㎖ 기준 8㎉로 즐길 수 있다.

핫식스 더킹 8종. 롯데칠성음료

핫식스 더킹 8종. 롯데칠성음료

원본보기 아이콘

'핫식스 더킹 아이스피치 제로'는 전국 대형마트, 편의점, 롯데칠성음료 공식 직영몰 '칠성몰' 등 다양한 채널을 통해 만나볼 수 있다.

롯데칠성음료 관계자는 "최근 건강을 생각하는 소비자 트렌드와 에너지드링크를 좋아하는 팬들에게 다양하고 새로운 선택지를 제공하고자 이번 신제품을 기획했다"며 "핫식스 브랜드는 2010년 출시 이후 꾸준히 사랑받아온 제품인 만큼, 앞으로도 소비자의 다양한 니즈를 충족시키는 브랜드가 될 수 있도록 제품 라인업을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.


한편, 핫식스 더킹은 오리지널 맛 '파워', 과즙을 담은 '크러시피치', '퍼플그레이프', '애플홀릭'과 저칼로리 '포스', '러쉬' 그리고 제로칼로리 '제로', '아이스피치 제로' 총 8종이 판매되고 있다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
