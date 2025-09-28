신한금융, 국정자원 화재 관련 위기 대응 체계 가동

신한금융이 국가정보자원관리원 화재 사태와 관련 위기 대응 체계를 가동하고 있다고 28일 밝혔다.

신한금융은 이번 사태 직후인 27일 그룹 리스크 부문장(CRO) 주재 회의를 소집하고 은행, 카드, 증권, 저축은행 등 주요 그룹사와 함께 대응 상황 모니터링 체계를 구축해 실시간으로 현황을 점검하고 있다.

또한 주민등록증 관련 비대면 실명인증 및 신분증 진위확인 등 정부 기관 중단 업무 내용을 지난 26일 저녁부터 주요 그룹사 홈페이지와 모바일 앱을 통해 공지하고 모바일 운전면허증, 여권 등 대체 인증 수단 및 이용 가능 서비스 현황을 안내하고 있다.

신한금융은 일부 금융거래 프로세스 장애로 인한 전체 업무가 중단되는 상황을 예방하기 위해 전산 장애 발생 시 신속하게 시스템을 분리·대체 운영할 수 있도록 전체 시스템을 모니터링하고 있다.

이 외에도 혼란 상황을 악용한 외부 해킹 시도를 즉시 차단하기 위해 그룹 내 정보보안 비상 체계도 강화하는 등 금융사고 예방과 금융서비스 안정화를 위한 조치도 병행 중이다. 만일의 사태에 대비해 그룹 데이터센터 사고 예방책과 함께 문제 발생 시 재해복구센터 즉시 가동을 통한 시스템 정상화 방안도 재점검했다.

29일 각 그룹사 영업점 업무 개시 이후부터는 영업점과 콜센터에서 화재 사고로 처리하지 못한 고객의 업무를 응대하기 위한 방안을 사전에 수립하고 신속 대응할 수 있도록 할 예정이다.

신한금융 관계자는 "신한금융은 이번 사태 해결을 위해 금융당국 등 정부 관계 기관과 적극적으로 협조해 나갈 것"이라며 "어떤 상황에서도 금융 안정성을 유지하고 고객 불편을 최소화할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>