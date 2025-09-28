'여자 아베' 다카이치 "'다케시마의 날'에 당당히 장관 보내자"

“다케시마의 날 정부 대표로 장관급 파견해야”

자민당 총재 선거 앞두고 보수층 지지 의식했나

일본 집권 자민당 총재 선거에 출마한 다카이치 사나에 전 경제안보담당상이 독도 문제와 관련해 극우적 입장을 내놓았다.

28일 연합뉴스에 따르면 다카이치 전 담당상은 전날인 27일 시마네현이 매년 주최하는 '다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도의 명칭)의 날' 행사에 정부 대표로 장관이 직접 참석해야 한다고 주장했다.

다카이치 전 담당상은 이날 자민당이 공개한 토론회에서 "본래 장관이 다케시마의 날에 당당히 나가는 것이 바람직하다"며 "눈치를 볼 필요가 없고 일본 영토임을 분명히 알릴 필요가 있다"고 말했다. 일본 정부는 2013년 이후 매년 차관급 인사인 정무관을 파견해왔으나 그는 이를 장관급으로 격상해야 한다는 입장을 밝힌 것이다.

일본 집권 자민당 총재 선거에 출마한 다카이치 사나에 전 경제안보담당상. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

해당 발언은 토론회 진행자가 센카쿠(중국명 댜오위다오) 열도와 독도 문제를 언급하며 "일본인이 갈 수 없는 곳"이라고 지적한 데 대한 답변 과정에서 나왔다. 센카쿠 열도는 일본과 중국이 영유권을 둘러싸고 갈등하는 지역으로, 다른 후보자들은 주로 센카쿠 문제에 초점을 맞추며 독도에 대해서는 정부의 기존 입장에 가까운 발언을 하는 데 그쳤다.

다카이치는 이번 선거에서 고이즈미 신지로 농림수산상과 함께 유력 후보로 꼽힌다. 일본 정계에서는 '여자 아베'로 불리는 대표적인 극우 성향 정치인으로 알려져 있으며 태평양전쟁 A급 전범이 합사된 야스쿠니신사를 꾸준히 참배해 왔다.

그는 지난해 총재 선거에서는 총리에 취임할 경우 야스쿠니를 참배하겠다고 밝힌 바 있다. 그러나 이번 선거에서는 "적절히 판단하겠다"며 신중한 태도를 보였다.

다만 자민당 총재 선거는 곧 일본 차기 총리를 결정하는 과정으로 이어지는 만큼, 이번 토론회에서 독도 문제와 관련해 강경한 어조를 사용한 것은 영토 문제에 대한 보수층의 지지를 의식한 행보라는 분석도 제기된다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>