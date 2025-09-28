송파구, 자매도시 日 분쿄구 한성백제문화제 찾아

K-컬쳐로 첫 공식 교류 성사

서울 송파구(구청장 서강석)는 제25회 한성백제문화제 기간인 지난 26일부터 폐막일인 28일까지 자매결연도시 일본 도쿄도 분쿄구 대표단을 초청해 첫 공식 교류 행사를 갖는다고 밝혔다.

한성백제문화제 개막공연. 왼쪽 두 번째부터 서강석 송파구청장, 분쿄구장, 분쿄구의장. 송파구 제공.

이번 방문은 지난해 12월 자매결연을 체결한 이후 분쿄구 대표단이 한국을 찾은 첫 사례다. 앞서 송파구는 지난 3월 일본 분쿄구의 ‘도시교류 페스타’에 참여해 송파 도시브랜드를 알리며 현지인의 큰 호응을 얻은 바 있다.

송파를 찾은 대표단은 나리사와 히로노부 분쿄구장, 이치무라 야스토시 의장을 비롯한 관계자 8명과 주민 30명 등 총 38명으로 구성됐다. 대표단은 3일간 축제 개막에서 폐막까지 함께하며 전통과 현대가 어우러진 무대를 즐기고, 문화체험과 주요 시설 시찰 일정을 소화한다.

특히 27일 열린 ‘한국요리 쿠킹클래스’가 큰 호응을 얻었다. 분쿄구민들은 김밥과 잡채를 직접 만들어보며 K-컬처를 체험했고, 같은 날 ‘문화실험공간 호수’에서는 두 도시의 대표와 의장이 함께 요리하며 석촌호수 풍경 속 소통의 시간을 가졌다.

나리사와 히로노부 분쿄구장은 “지난밤 개막 무대의 규모와 높은 예술성에 감탄했다. 앞으로도 두 도시가 다양한 분야에서 교류하며 서로 도움이 되는 기회를 자주 만들었으면 한다”고 말했다.

분쿄구 대표단은 낮에는 송파의 관광명소인 빛 조형물 ‘더 스피어’와 롯데월드타워 전망대 ‘서울스카이’를 관람하고, 밤에는 국악·케이팝·현대무용이 어우러진 축제 무대를 즐기며 송파의 낮과 밤을 만끽했다.

한편, 이번 축제에는 뉴질랜드 자매도시 크라이스트처치시 대표단도 참여해 마오리족 전통춤 ‘하카(HAKA)’ 공연을 선보이며 무대를 빛냈다.

서강석 송파구청장은 “송파구와 분쿄구는 2009년부터 국경을 넘어 오랜 우정을 쌓아왔다. 이번 축제로 송파구와 K-문화의 매력을 분쿄구에 소개해 드릴 수 있어 기쁘다”며, “문화·관광·생활 등 다양한 분야에서 자매도시들과 협력하며, 주민 삶의 질 향상을 위해 다각적인 교류를 이어갈 것”이라고 말했다.

무대 위에서 개막 선언하는 서강석 송파구청장. 송파구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



