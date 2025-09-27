강원도, 국가정보자원관리원 화재 대응 총력…"도민 불편 최소화"

“추석 앞두고 행정 서비스 차질 막는다”

강원도,18개 시군과 공조…행정정보시스템 안정화 나서

강원특별자치도(도지사 김진태)는 지난 26일 발생한 국가정보자원관리원 대전센터 전산실 화재로 인한 행정서비스 장애에 대응하기 위해 긴급 대책을 마련했다.

여중협 강원특별자치도 행정부지사가 27일 국가정보자원관리원 대전센터 전산실 화재로 인한 행정서비스 장애에 대응하기 위해 긴급 대책을 실시하고 있다. 강원특별자치도 제공

이번 화재는 26일 오후 8시 15분쯤 발생했으며, 모바일 신분증과 국민신문고 등 약 70여 개 시스템에서 장애가 나타났다.

이에 도는 추석 연휴를 앞두고 도민 불편을 최소화하고 추가 피해를 사전에 예방하기 위해 27일 오후 5시 행정부지사 주재로 전 실국장과 도내 18개 시군 부단체장을 소집해 재난안전대책본부 회의를 열었다.

회의에서는 ▲도 차원의 대응 방안 ▲민원·복지 등 대민 행정서비스 안정성 확보 ▲도민 불편 최소화 대책 등이 집중 논의됐다. 특히 주민 생활과 직결되는 민원·복지 서비스를 우선 점검하고, 만일의 상황 발생 시에도 도민 불편을 최소화할 수 있도록 비상 대응체제를 강화하기로 했다. 앞으로 발생 가능한 우편, 금융을 비롯한 각종 대민서비스 문제를 사전에 예측하고 대비하기 위한 조치다

강원특별자치도는 도내 18개 시군과 긴밀히 협력해 현장 민원을 신속히 해소하고 안정적인 대민 서비스 제공을 위한 공조체제를 마련한다는 방침이다.

여중협 행정부지사는 "중앙정부와 긴밀히 협력해 행정정보시스템 안정화를 최우선으로 하고 있다"며 "도민 불편을 최소화하기 위해 비상 대응체제를 유지하고, 추가 장애 발생 가능성에도 철저히 대비하고 있다"고 말했다.





춘천=이종구 기자



