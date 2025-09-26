▲ 이동숙씨 별세, 남용우(한국경영자총협회 상무)씨 모친상=26일, 중앙대병원 장례식장 6호실, 발인 28일, 02-860-3500.
[부고]남용우 한국경영자총협회 상무 모친상
2025년 09월 26일(금)
