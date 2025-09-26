본문 바로가기
중흥그룹, 추석 앞두고 협력사 공사대금 1천100억 현금 조기 지급

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.09.26 14:32

중흥그룹, 추석 앞두고 협력사 공사대금 1천100억 현금 조기 지급
중흥그룹은 추석 명절을 앞두고 중흥건설과 중흥토건 협력사들의 원활한 자금 운용을 돕기 위해 공사대금을 명절 전에 조기 지급한다고 26일 밝혔다.


이번 중흥그룹의 공사대금은 약 1,100억 원 규모로 전액 현금으로 지급할 계획이다.

중흥그룹은 이번 공사대금 조기 지급을 통해 협력업체들이 임금·자재대금을 원활하게 지급할 수 있을 것으로 보고 있다. 앞서 중흥그룹은 올해 설 명절 전에도 공사대금 1,000억 원을 조기 지급한 바 있다.


중흥그룹 관계자는 "중흥그룹에 속해있는 협력업체에 지급할 결제대금을 추석 명절 전에 전액 현금으로 지급하기로 했다"며 "협력업체와의 상생을 통해 앞으로도 함께 성장해 나아가며 의미 있는 성과를 이룩할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.


한편, 중흥그룹은 매년 우수협력업체를 발굴해 각종 인센티브·계약이행보증보험 면제 등을 제공하는 프로그램을 진행하고 있다. 또 공사현장에서 안전을 최우선 과제로 삼고, 무재해 현장을 만들기 위한 전사적 관심을 기울이고 있다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

