본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

하남시, 10월 3~9일 추석 연휴 공영주차장 7곳 '무료' 개방

이종구기자

입력2025.09.26 11:32

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 하남시(시장 이현재)는 2025년 추석 명절을 맞아 귀성객과 시민들의 주차 편의를 제공하고 지역경제를 활성화하기 위해 오는 3일부터 9일까지 유료 공영주차장 7곳을 무료로 개방한다고 26일 밝혔다.

하남시청 전경. 하남시 제공

하남시청 전경. 하남시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 공영주차장 무료개방은 지역주민들과 귀성객들의 자유로운 주차장 이용을 통해 주차 편의 향상 및 지역경제 활성화를 유도할 방침이다.


무료 개방되는 주차장은 △미사중앙제1공영주차장(망월동 1086) △미사중앙제2공영주차장(망월동 1090) △감일제1공영주차장(감이동 443-3) △감일제2공영주차장(감일동 531-1) △감일제3공영주차장(감이동 527-4) △덕풍소공원 공영주차장(덕풍동 285-58) △현충탑진입로 노상주차장(창우동 272-16) 등 총 7개소다.

이현재 하남시장은 "추석 연휴 동안 시민들과 귀성객들의 주차 걱정을 덜어드리기 위해 일부 공영주차장을 무료로 개방하게 됐다"며 "이번 조치가 지역 상권 활성화와 명절 분위기를 더욱 풍성하게 만드는 데 기여하길 기대한다"고 말했다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"시세 2000만원 황금덩어리 30돈 포상"…직원들이 '으쓱' 더 좋아해 "시세 2000만원 황금덩어리 30돈 포상"…직원들이 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"35만원에 팔아요, 예약 중"…李 대통령 추석선물 벌써 당근에

'선우은숙 친언니 강제추행' 유영재 징역 2년6개월 확정

"117세 최고령자 비결, 로또 당첨급 유전자와 건강한 생활 방식"

日 극우인사 "외국인이 사슴 발로 찼다" 주장…당국 부인에 "나름 확인" 억지

인천대교서 차량 세운 운전자 실종…이달에만 4번째

"보상효과 쏠쏠 하죠" 35년 다니면 金30돈 '시세 2000만원'…건설사 전통 여전

"임금인상, 주 4.5일제 요구"…3년 만에 총파업 나선 금융노조

새로운 이슈 보기