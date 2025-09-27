본문 바로가기
한국관광학회-인피니티컨설팅, K-관광 ESG MOU

최영찬기자

입력2025.09.27 05:39

경희대 호텔관광대학, R&D 파트너 참여

한국관광학회와 인피니티컨설팅이 'K-관광 ESG(환경·사회·지배구조) 얼라이언스(Alliance) 구축을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다.

한국관광학회와 인피니티컨설팅이 업무협약을 체결했다. 경희대학교

한국관광학회와 인피니티컨설팅이 업무협약을 체결했다. 경희대학교

양 기관은 관광산업 전반에 적용될 새로운 ESG 표준 모델의 개발과 확산을 위해 본격적인 협력에 나선다. 구체적으로 ▲K-관광 ESG 인증 제도의 수립 및 확산 ▲기업 후원 연계 MBA 과정 신설 등의 사업을 순차적으로 추진할 계획이다.


한국관광학회는 정책 연계 및 정부·공공기관 네트워크를 총괄하며 제도의 공신력을 확보한다. 인피니티컨설팅은 프로젝트의 총괄 기획과 더불어 특허 기술을 기반으로 한 인공지능(AI) 플랫폼 개발 등 비즈니스 부문을 담당한다.

경희대 호텔관광대학은 R&D 파트너로 참여해, K-관광 ESG Alliance의 핵심인 학술 연구와 전문 인재 양성을 총괄한다.


K-관광 ESG Alliance는 호텔업을 시작으로, 리조트, 카지노 등 관광산업 전반으로 연구 분야를 확대해 나갈 예정이다. 분야별 특수성을 반영한 ESG 표준 모델을 개발해 대한민국 관광산업을 아우르는 종합적 ESG 인증 평가, 교육 및 인력 양성 체계를 구축한다는 방침이다.


한편 지난 24일 경희대 호텔관광대학에서 열린 이날 협약식에서는 K-관광 ESG Alliance의 첫 성과물인 '호텔업 ESG 표준 모델 개발 연구' 최종 결과가 발표됐다.




최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

